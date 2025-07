De la tragedia griega a la valentía de una niña con su canario

Acabo de ver una obra llena ternura, amor y templanza. Me refiero a “La niña, la barca y el canario”, te pone el corazón en donde debe ir y a latir al mil, por cierto. También, nos habla de cuando las personas dejan su hogar, para buscar nuevas oportunidades, ese éxodo que a veces no es lo que esperan, pero es necesario.

Ya que no sabrás lo que te espera, ni cómo te reciba la gente. Le pasa a una niña cuando decide cruzar el mar con su canario y dejar todo atrás. Y sin darse cuenta descubre la valentía que hay en ella, recordando los consejos de su madre, y teniendo los desencuentros con su canario.

En esta participan mi queridísima Verónica Langer, Patricia Loranca y María Penella y la dramaturgia es de Maribel Carrasco con la dirección del maestro Mauricio García Lozano. O sea que más podemos pedir, puro talento.

Aparte la escenografía es increíble, todo es móvil, pero todo es plástico. Por momentos, hay imágenes que se quedan en el subconsciente y dices así de bonito voy a recordar esta obra. Se presenta en el Foro Lucerna los viernes 20:30 horas, sábado 19:15 horas y domingo 18:15 horas.

Otra que no se deben perder es Ifigenia en Áulide, wow, wow, que cosa. En serio, cuando yo era chavo, me llevaban de la escuela a ver tragedias griegas al teatro.

Se nos hacían tan aburridas, porque no les entendíamos. Teníamos 12 años y nuestras mentes estaban en otra cosa. Pero ahora de grande las veo y me fascinan, y que mejor que con la Compañía Nacional de Teatro. Cada cosa que ponen es una chingonería.

En esta obra participan: Estefanía Estrada, Miguel Ángel López, Muriel Ricard, Salvador Carmona, integrantes del Elenco estable de la CNT. La dramaturgia es de Eurípides y la dirección es de: Gabriela Ochoa.

PUBLICIDAD

No saben lo magnifica que esta esta puesta en escena es muy plástica – y se preguntaran ¿a qué me refiero con eso? Pues es aquella donde la imagen, los elementos visuales y la acción física tienen un papen primordial y a menudo superando la importancia del texto.

También enriquecido por el vestuario, escenografía, iluminación, etc.- por momentos te sientes que estas en el bosque y a lo lejos ves el ciervo, tan vivo y de un momento a otro, te pierdes en esa inmensidad que las luces logran recrear esa región de coníferas.

En verdad, si quieres que tus hijos o algún adolescente entienda los clásicos, llévalos a ver lo que produce la CNT. Lo van a entender de una manera simple y con ganas de ver más de las propuestas que tienen. Esta se presenta en Sala Héctor Mendoza, Casa de la Compañía Nacional de Teatro. Y saben que es lo mejor: Es gratis.

Cuando se va a este recinto a ver lo que exponen, no cobran. Así que esperan para pedir sus entradas. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.