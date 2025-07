Columna Itinerante: Muerte digna

¿Qué es lo que hace que una vida sea digna de ser vivida? Es una pregunta que definitivamente no puede responderse de manera general, sino requiere que cada persona, una a una, la responda.

La vida para el ser humano dista mucho de ser una mera sucesión de tiempo o eventos, estar con vida, sobrevivir, a pesar de que, bajo ciertas condiciones apremiantes, sea lo único que nos mantenga “a flote”; la vida más bien tiende a una búsqueda/construcción de un sentido a través de “algo” que esté cargado de significado, un elemento sagrado, no necesariamente en sentido religioso, aunque lo puede incluir, que otorgue sentido a la vida, que de alguna manera le de una dirección, una trascendencia, incluyendo además la posibilidad del intercambio y del límite.

Pensemos, por un momento, que ese elemento sagrado o las condiciones fundamentales para que la vida sea para alguien, de manera singular, digna de ser vivida, se terminen.

Como por ejemplo el estado de salud del cuerpo o el funcionamiento mental, un dolor crónico intenso que sólo quien lo padece sabe que no puede hacer otra cosa, más que, sentir un terrible dolor interminable…y piense en buscar la posibilidad de una muerte digna, la eutanasia y, entonces se encuentre con que no existe su figura legal debido a que su legisladores no han tenido el coraje e inteligencia suficiente para promover y votar dicha iniciativa; que, por otro lado, no cuenta con los recursos suficientes como para viajar a un país donde pudieran realizarle el procedimiento…

La eutanasia, la muerte digna, debería ser un derecho universal, un derecho al ejercicio de la libertad singular por encima de cualquier discurso totalizante, sea médico, religioso o político; una vía para, con responsabilidad y decisión, colocar un límite responsable ante la propia existencia, sin por ello, buscar imponer universalmente, sino abrir la posibilidad para quien, llegado el momento y esté en condiciones, pueda elegir.

*El autor es psicoanalista, traductor y profesor universitario. Instagram: @camilo_e_ramirez