Que bien se maneja JAECOO 7 PHEV SHS

No quiero pecar de exagerado, pero de verdad que esta propuesta china de JAECOO 7 Super Hybrid Sistem es muy adictiva, luego de manejarla por una semana. Definitivamente es un excelente valor por el precio en el que se puede adquirir este vehículo que pertenece al conglomerado Chery. Esta SUV tiene un costo de $650,000 pesos, un competitivo nivel difícil de igualar, al menos en el mercado mexicano.

Hace dos años estuve en el patio de maniobras de la planta de ensamble de JAECOO en Wuhu, China, para presenciar la salida de los primeros modelos que habrían de llegar a nuestro país este 2025. Ese fue mi primer encuentro con un JAECOO. Hoy les puedo decir que es un rival a vencer, al menos en materia de autonomía, con sus 1,600 kilómetros “certificados” en los cuales el usuario de este vehículo se olvida por mucho tiempo de pasar a una gasolinera.

El único “pero” que le pongo (por que no existe el coche perfecto) es que no posee llanta de refacción. En una cartografía como la de México, es indispensable contar con un repuesto, por lo que en este rubro, JAECOO no pasó la prueba. Pero su excelente relación-precio; su larga autonomía; su interior espacioso, lo bien equipada y amigable para conectar que resulta, y su amplia garantía de costos y mantenimiento, la hacen inolvidable y recomendable.

En síntesis: el JAECOO 7 PHEV SHS es un SUV híbrido enchufable que impresiona por su autonomía eléctrica generosa, equipamiento tecnológico moderno, un costo de uso muy bajo, además de que resulta ideal para alguien que quiere espacio, bajo consumo y garantía sólida.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Les puedo comentar que hubo un momento de tensión al errar o confundir la palanca de velocidades al volante, con el limpia brisas, el vehículo se quedó inmóvil por unos tensos 10 segundos, que me parecieron minutos, ante el claxon de los conductores que venían detrás de mi tocando el claxon. De ahí en fuera, le pongo un 8.9 de calificación.

Regreso a clases con Ford Territory

Se llega el fin del periodo vacacional y con ello se viene la etapa de tomar providencias para una mejor rutina escolar. Para este regreso a clases hay una oportunidad para que cada trayecto sea más cómodo, seguro y divertido con Ford Territory, una SUV donde los padres encuentran el aliado perfecto para la vida escolar, transformando cada viaje en una experiencia placentera.

Ford Territory ofrece un amplio espacio interior diseñado para la vida familiar. Desde el momento en que se suben, notarán la gran amplitud y el confort para todos los pasajeros. Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico de inclinación, altura y profundidad, permitiendo que papá o mamá encuentren la postura ideal para conducir, mientras los pequeños disfrutan de un viaje relajado. ¡No más quejas por el espacio!

¡Adiós a Nissan CIVAC!

Esta semana se dio a conocer que, las líneas de ensamble de la planta Nissan CIVAC, se trasladará al complejo de Aguascalientes en México. Este movimiento obedece a estrictos cambios en manufactura global de la empresa, alineada con las necesidades del mercado y lo suficientemente ágil para satisfacer las demandas futuras.

Esto significa que la producción de vehículos Nissan en la planta CIVAC, ubicada en Morelos, se desactivará durante el ejercicio fiscal 2025-2026. Esta transición centralizará la fabricación de los modelos actuales y futuros en Aguascalientes, aprovechando el equipamiento avanzado y recursos de última generación para impulsar la eficiencia de la producción, la logística y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento sostenible. Tome nota.

Los nuevos JAC 6 y JAC Traveler hechos en México

Estuvimos en la presentación con bombo y platillo de dos interesantes apuestas de movilidad denominada Dual e-Drive, me refiero a los lanzamientos de la SUV JAC 6 ($599,000 pesos), y la minivan familiar con prestaciones premium, JAC Traveler ($899,000 pesos), ambos vehículos híbridos enchufables y totalmente ensamblados en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Es así como la firma Giant Motors Latinoamérica (GML) “da el manotazo en la mesa” en un mercado plagado de propuestas sustentables pero a diferencia, estos lanzamientos sí responden al estilo de vida del consumidor mexicano. Tanto la JAC 6 como la JAC Traveler, poseen una autonomía totalmente eléctrica de hasta 150 km y combinadas de más de 1,120 km, y a decir del propio Isidoro Massri, director general de JAC México, ambos modelos eliminan la ansiedad por el rango y la dependencia de infraestructura de carga.

Las 3 versiones de Toyota Hilux 2025

Y ya para terminar, le cuento que el producto estrella en materia de ventas de la japonesa Toyota, la pick up Hylux se comercializa en nuestro país en tres motorizaciones que se adaptan a diferentes tipos de uso: gasolina con motor 2.7 L que genera 164 caballos de fuerza, torque de 180 lb-pie, transmisión manual de 5 velocidades, rendimiento combinado de 10.1 km/l. La versión a diésel con motor 2.8 L, una potencia de 201 HP, y un torque de 310 lb-pie, un rendimiento de hasta 13.67 km/l.

Y por último y no menos importante la versión Mild Hybrid (MHEV), que ostenta un sistema con un motor generador de 48 V combinado con el motor diésel, 201 caballos de fuerza, 369 lb-pie de torque y rendimiento de 13.8 km/l. Estas tres presentaciones incluyen modos de manejo ECO, NORMAL y SPORT.

¿Cuánto cuesta Toyota Hilux?

Hilux Chasis Cabina MT $495,400.00

Hilux Diesel Doble Cabina 4x4 MT $670,200.00

Hilux MHEV D-cab DSL AT MHEV $812,700.00

¡Adiós!