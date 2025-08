Columna Itinerante: Cerebros de chícharo

A lo largo de mi vida, como muchas personas, he ido acumulando una serie de tips —hacks de vida, les llaman ahora— de aplicación práctica, veamos algunos: descartar automáticamente a un proveedor de servicios que se expresa con alguna de las siguientes frases: “sin problema, eso no es tema”, “déjame lo checo y te digo en breve”, “haré todo lo posible porque quede hoy, pero, no te aseguro”, “aquí la cuestión es compleja y multifactorial, es necesario, primero hacer un presupuesto con base en todas las aristas…”, “Mi unidad de negocio/fondos de inversión consisten en una serie de conglomerados de unidades…(si no pueden describir de manera clara en una frase en qué consiste su negocio o inversión, muy probablemente es algo ilegal, un fraude).

Por otro lado, tenemos a lo largo y ancho del mundo, algo sumamente preocupante como lo es la instrumentalización y estandarización de la estupidez.

Entendiendo por estupidez aquello que es repetitivo, que se presenta siempre igual, de la misma forma, sin posibilidades de diferenciación, variaciones, pensamiento crítico y acción creativa.

Un ejemplo de esto, entre muchos que se ven todos los días, sucede en algunas escuelas y universidades, lamentablemente cada vez más, donde desde hace tiempo descubrieron la ingeniería de procesos y creen que con ello se lee el mundo de la educación de manera adecuada como si fuera la producción en serie de cualquier producto, porque ingenuamente se considera que sólo se puede mejorar lo que se puede producir en serie y medir.

Esto, que bien puede ser cierto, hasta cierto punto y con muchas reservas, en el sector industrial, no lo es en el campo de lo humano en general y de la educación en particular.

En el campo de la medicina, por ejemplo, la medicina basada en evidencia paradójicamente resulta en detrimento del juicio clínico de los estudiantes y médicos, con terribles desenlaces para la salud pública.

Reducir el acontecer humano a un fenómeno natural o industrial, como el ciclo de la lluvia la manufactura de un refrigerador o automóvil, otorga la ilusión de una lógica lineal, donde si hay determinado efecto negativo es porque necesariamente faltó en alguna parte del proceso alguna cosa, algo que hay que corregir.

De ahí que surjan “gurús”, sobre todo de derecha y ultraderecha, aunque también los hay de centro e izquierda, que proponen que se tiene que hacer tal o cual cosa para que la vida social, familiar o personal mejore, por ejemplo, que retornen las mujeres a la cocina de su casa, al rol que la “naturaleza” les ha asignado, a fin de poder reestablecer el orden social de los hombres y la familia.

Un completo absurdo; o que el problema es que la gente no le echa ganas, que no se levanta a las 4 a.m. para seguir un estricto itinerario, que le garantizaría el éxito; que el problema con las economías mundiales se debe a que la gente no consume más; que la contaminación es causa de la contaminación del ciudadano, no de las industrias…. entre muchas otras cosas.

Cada una de ellas intenta crear un referente con la misma estructura “si hubiera x, entonces habría y”, donde siempre algo se quedará fuera, no reconocido o integrado.

