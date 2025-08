Confidencial

Pablo Gómez deja la UIF y suenan cambios de alto voltaje en el gabinete. Dicen que no solo fue encargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues las malas lenguas aseguran que fue una “sugerencia” (por no decir exigencia) del gobierno de Estados Unidos incluida en su “cartita de peticiones”. Lo cierto es que Gómez no se va del todo: fue nombrado coordinador de la reforma electoral que el Ejecutivo federal ya puso sobre la mesa. Una bomba que, de aprobarse, podría terminar con años de comodidad para los plurinominales y reconfigurar la jugada política de medio mundo. Pero no crean que ahí para el reacomodo, ya hay rumores fuertes sobre quién podría sustituirlo en la UIF: suena con fuerza el nombre de Omar Reyes Colmenares, actual titular de Reinserción y Readaptación Social de la SSPC y muy cercano al mismísimo Omar García Harfuch. Ahora bien, prepárense porque viene lo más jugoso: también corre el rumor —cada vez más insistente— de que Marcelo Ebrard podría dejar la Secretaría de Economía para reemplazar a Rosa Icela Rodríguez, quien pasaría a tomar el control de Pemex, nada menos. ¿Pero en todos estos movimientos qué pinta Octavio Romero? Pues resulta que la presidenta habría ordenado una auditoría interna y la suspensión de pagos a proveedores, tras enterarse de que Romero no solo era el zar absoluto de la paraestatal, sino que, según se dice, operaba junto con los hijos del expresidente AMLO a través de sus empresas. Así como lo leen. Mientras tanto, Víctor Rodríguez Padilla en Pemex parecía más un adorno que otra cosa. ¿Y qué creen? Pues con las cosas así, este no sería el último movimiento: también se rumora que habrá cambio en el Infonavit. Así que vayan agarrando palomitas, porque esta partida de ajedrez apenas empieza.#