Confidencial

Anylú Bendición, diputada local morenista en Nuevo León, se apuntó para la alcaldía de Escobedo con sonrisa de “ahí voy”. Mientras tanto, la priista Lorena de la Garza aguanta tiempos centrándose en el informe de labores de su distrito, esperando que Adrián de la Garza deje Monterrey… porque él va con todo por la gubernatura, aunque tenga que cambiar de camiseta. El problema: el PAN, que lo llevó al poder, ya no lo quiere ni de vista. Le ruegan a Mauricio Fernández, pero la salud le complica. Y en medio del desorden, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional ya andan de la mano, con guiños rumbo a una posible alianza. Para los naranjas, el plan se llama Mike Flores. Esto apenas arranca… pero en Palacio de Cantera y en todo el círculo rojo ya sienten el calorcito electoral.

Tonatiuh Márquez, con viento a favor desde Palacio. Quien salió bien librado fue Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacara en su conferencia la recaudación histórica en las aduanas del país: un 25% más en términos reales respecto al año pasado. El respaldo no pasó desapercibido pues se interpreta como un mensaje claro: la estrategia operativa actual —basada en control, digitalización y combate a la ilegalidad— cuenta con el aval presidencial. Y con más de 593 mil millones de pesos recaudados entre enero y mayo, el mensaje fue claro.