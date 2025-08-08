Lilly Téllez sacude la Permanente: llama “criminal” a Adán Augusto y exige que se le procese

Lilly Téllez, senadora y animadora política, se soltó de nuevo el cabello en la Permanente. En pleno debate, se fue con todo contra Claudia Sheinbaum, pero el que se llevó la bomba fue Adán Augusto. Téllez no se anduvo con rodeos y lo llamó “criminal” a viva voz. Así, sin filtro.

Pero ahí no paró: exigió que el exsecretario de Gobernación pida licencia para ponerse a disposición de las autoridades. Y para rematar, soltó la frase que hizo crujir el recinto:

“Adán Augusto debería salir esposado de este pleno”, dijo, dejando a más de uno boquiabierto. El ambiente en la Permanente se puso tenso, como de novela política en vivo. Y aunque algunos trataron de bajarle el volumen al asunto, la bomba ya estaba lanzada. Mientras, Adán Augusto López se deslindó del caso Hernán Bermúdez.

El senador y exgobernador de Tabasco dijo que “nunca tuvo un indicio o sospecha” y rechazó cualquier responsabilidad. “Toda su tiznadera me tiene sin cuidado”, remató.

Xóchitl Gálvez lanza pedrada (y con razón): “¿En México hay justicia selectiva?” Con cara seria pero voz firme, Xóchitl puso sobre la mesa un tema que incomoda: el contraste entre el caso de su hermana, Malinali Gálvez, y el de Israel Vallarta.

Dijo que ambos casos comparten puntos clave… pero el destino fue muy distinto. “Mientras él ya está en su casa, ella sigue pagando con cárcel”, soltó sin rodeos. Y sí, la pregunta que dejó en el aire retumbó más fuerte que cualquier grito de bancada: ¿en México la justicia depende de quién eres… o de a quién conoces?