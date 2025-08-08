Lucero regresa al regional mexicano de la mano de Pancho Barraza

Por muchos años conocimos a Lucero como una de las máximas estrellas del pop mexicano y latinoamericano, más allá de sus inolvidables actuaciones en películas y telenovelas, está la versatilidad para poder desenvolverse en cualquier género musical.

Digamos que la fácil fue cantar ranchero, sin embargo, hace unos años se lanzó a la aventura de entrarle, por así decirlo, al regional mexicano, a la banda sinaloense en específico. Cómo olvidar aquel álbum que Joan Sebastian hizo especialmente para quien confesó, era su amor platónico, “Lu-Jo” llevando las primeras dos letras de sus nombres.

Posteriormente de la mano del compositor y productor Luciano Luna, quien es uno de los más respetados y reconocidos en ese ámbito, se lanzó a la aventura por allá del 2017 con un álbum llamado ‘Enamorada con Banda’ este con sus versiones a temas ya conocidos, posteriormente vendrían un par más en lo que probó suerte con temas inéditos y el resultado fue más que bueno.

Con un buen sabor de boca, la Novia de América, posteriormente haría algunas colaboraciones con otros artistas, una de las más sonadas fue con Banda Los Sebastianes interpretando el super hit “A través del vaso”.

Pasaron algunos años y hace unos meses estando en el programa ‘Juego de Voces’ del que fue parte junto con otros iconos como Emmanuel, Yuri y Mijares, Lucero dio cátedra al interpretar temas de los invitados al programa como Alfredo Olivas y Pancho Barraza.

Precisamente el gran Pancho llegó bien armado. Luego de sentir la buena vibra en el set y yendo más que preparado, le mostró a la cantante un tema que había soñado con interpretar a dueto, “Todo o Nada” es el título, y la actitud para exponerle la idea, total, el no ya lo tenía asegurado, iba por el sí y lo obtuvo.

Cualquier cosa que podíamos haber imaginado escuchar entre estos dos personajes, jamás se acercaría a lo que resultó ser; una balada en la que una pareja se reprocha mutuamente y en la cuestión musical, un híbrido entre lo pop y lo regional locamente logrado el cual conocimos el 24 de julio y dos semanas después está sobre pasando, tan sólo el video, 9 millones de vistas y otros tantos streams, el experimento dio grandes resultados y ahora están saboreando ambos las mieles de otro éxito más en sus carreras.

Como corresponde a un verdadero artista, se dieron el tiempo para dedicar un día a la promoción, a la usanza de las generaciones que saben lo importante que sigue y seguirá siendo hacer esa parte a veces ‘pesada’, ahora resta verlos cantando en vivo este temazo y para eso Pancho Barraza, quien se pinta solo para ofrecer grandes shows en vivo, está preparando la ocasión pues quiere un escenario de lujo para su invitada de lujo, así que pronto estará anunciando la fecha y el lugar.

Es curioso, Barraza, el más fiel admirador de Joan Sebastian hoy está compartiendo con ese ‘secreto de amor’ del gran maestro.