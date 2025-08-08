¿Ni las Tesla Cybertruck de Pablo Lemus pueden contra el golpeador de mujeres?

En este espacio normalmente les comparto las reseñas de autos y tendencias de la industria automotriz, pero no puedo pasar por alto un fenómeno que, a pesar de los avances tecnológicos y la inmediatez de la información, trae en jaque a gran parte de la sociedad tapatía que ve con miedo y asombro como un “tipejo”, con martillo en mano maltrata atrozmente a mujeres que laboran y transitan en la zona.

Su última víctima fue una joven trabajadora del call center de la firma TATA, quien fue brutalmente agredida mientras caminaba rumbo al paradero del Metrobus. La víctima Iba acompañada de un compañero que se retrasó por una llamada; y en un instante fue atacada con un martillo en la cabeza.

No es mi incursión en la “Nota Roja”, pero sí voy a externar mi opinión, como ciudadano y como padre de familia que ve con preocupación la poca o nula actuación de las autoridades ante esta situación. Evidentemente seguirá azotando impunemente por las calles este detestable personaje que sabe que nadie lo persigue ya que ni las Tesla Cybertuck que tanto presumió con bombo y platillo el Gobernador Pablo Lemus, ni las patrullas que operan en Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y Guadalajara podrán darse tiempo de establecer un cerco para atraparlo. Así de sencillo.

También me pregunto ¿Qué hacen al respecto los Parques Industriales, el ITESO, Tequila Cuervo, Elektra, Home Depot, Soriana, Teleperformance, Starbucks, por mencionar algunas firmas establecidas en el perímetro donde opera este personaje? En lo que me llegan las respuestas propongo hace un frente común que reúna pistas para acorralarlo y acabar de tajo con este y otros golpeadores que desgraciadamente abundan no sólo en Guadalajara. Usemos los espacios que tengamos a la mano como esta columna digital y las redes sociales para recabar suficiente información.

¿O nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta ver quién será la siguiente víctima? Comparto una foto del presunto golpeador de mujeres sacada de un Starbucks de la zona y que circula en redes sociales. Cuídense, Cuídenlas.

Feliz cumpleaños Firestone

Le cuento que, desde Nashville, Tennessee la marca de neumáticos Firestone inició su 125 aniversario, una celebración que tomará un año de duración para conmemorar el legado de esta icónica marca que, con más de un siglo, sin duda lidera la industria de los neumáticos. Los festejos incluyen una serie de lanzamientos de nuevos productos, experiencias y celebraciones hasta agosto de 2026.

A lo largo del año de conmemoración veremos nuevos productos y soluciones que, junto con su herencia y visión profundamente arraigadas vislumbran hacia dónde se dirige la movilidad. Lanzamientos de nuevos productos en todos los segmentos y atractivas activaciones de aniversario, todo diseñado para honrar el pasado histórico de la marca y conectar con consumidores, clientes y socios a lo largo de este año tan significativo. ¡Enhorabuena!

Llegó GWM POER 500 PHEV HI4-T CORE

Le adelanto que esta semana se presentó en México la totalmente nueva POER 500 PHEV la cual fusiona equipamiento, tecnología y capacidades off-road, revolucionando así con un nuevo estándar en el mercado nacional. Posee un sistema híbrido enchufable y un vistoso diseño POER 500 PHEV que busca transformar la experiencia de manejo en los consumidores mexicanos.

Por cierto, que cuenta con la arquitectura híbrida Hi4-T de nueva generación, diseñada específicamente para todoterrenos, que combina un motor de alta potencia con una batería específica de gran capacidad. Su sistema de tracción total sin desacoplamiento y los tres bloqueos mecánicos del diferencial permiten distribuir el 100% del par a cada rueda, lo que proporciona tanto eficiencia urbana como un sólido rendimiento para una experiencia de aventura híbrida sin interrupciones. Del precio, luego hablamos.

JAC. la única con portafolio 100% hecho en México

Y ya para terminar esta semana el INEGI reveló sus métricas de la industria automotriz pero también compartió un análisis de la AMDA, con datos de enero a junio de este año, donde la marca JAC, aunque es de origen chino, resulta ser la única marca en México con una oferta 100% nacional. Es decir, todos sus vehículos comercializados por la marca son ensamblados en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, lo que permite su clasificación como producto mexicano. Este modelo de operación refuerza la integración local en la industria automotriz y posiciona a JAC como un actor clave en el impulso a la manufactura nacional.

El análisis de la AMDA revela la composición del mercado interno automotor por origen y por marca, el cual está integrado por la venta de producto importado primordialmente (63% importado vs 36.2% nacional), y esto se refleja en la composición de origen de producto entre las marcas que están presentes en el mercado.

¡Adiós!