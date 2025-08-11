Confidencial

Adán Augusto, senador por Morena, ya no está escoltado por los youtubers que le han acompañado desde Segob. ¿Dónde están los famosos chayotubers asesores de comunicación del grupo del tabasqueño? ¿Ya lo dejaron solo? Porque, al menos en redes y en pasillos políticos, se comenta que varios de ellos ya no están moviendo un dedo por el exsecretario y, peor aún, que hasta lo habrían traicionado junto con Sergio Gutiérrez Luna. Entre los nombres que más suenan está Abraham Mendieta, el español que llegó a México vendiéndose como estratega de izquierda y que supo acercarse a figuras como Andrea Chávez. Ahora, la versión que circula es que Mendieta tiene oficina en el Senado y estaría cobrando nada menos que 400 mil pesos mensuales a través de la empresa de Arturo Ávila —una firma que, por cierto, es contratista del Ejército—. Eso se comenta y en los corrillos políticos se advierte: “Apunten bien los nombres, porque no se les puede volver a confiar”. Al parecer, los autoproclamados gurús de la comunicación política han encontrado nuevos jefes.

¿Team Moles o team Andy? En la esquina azul, el hijo de Calderón sueña con una plurinominal que nadie le quiere dar y presume su mayor hazaña: burlarse de Noroña en un aeropuerto. En la esquina guinda, el hijo de AMLO, que dirige un partido y presume austeridad… viajando a Japón con hospedaje de solo 7 mil 500 pesos diarios. Aspira a gobernar CDMX, porque, según él, así no se ve tan ambicioso. Su mayor logro reciente: tomarse un merecido descanso después de trabajar un año seguido. Entre tuitazos, selfies y vacaciones de lujo, ambos equipos parecen competir más por el título de “mejor protagonista de chisme político” que por un puesto público.