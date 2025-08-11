El crimen contra Fernando, un niño de cinco años arrancado de los brazos de su madre para presionar el pago de una deuda de mil pesos, conmociona y se ubica en lo insoportablemente absurdo.

Ni siquiera la lógica torcida del crimen organizado alcanza a explicar por qué la vida de un niño termina reducida a moneda de cambio miserable. Esto no es solo maldad: es la estupidez más corrosiva, alimentada de la miseria moral.

Fernando fue retenido desde el 28 de julio en una vivienda en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, donde sufrió maltrato. Su madre, con discapacidad, pidió ayuda a distintas instituciones, pero la formalización de la denuncia ocurrió el 4 de agosto.

Ese día, agentes de la Fiscalía General de Justicia fueron a la casa de los prestamistas y encontraron el cuerpo del niño. Tres personas fueron detenidas.

Las estadísticas duelen: en México, más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos cotidianos, y el 63 por ciento padece violencia física o psicológica, según UNICEF. Tan solo en el primer trimestre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 570 homicidios de menores de edad.

En el caso del niño Fernando, la cifra de mil pesos es símbolo grotesco de la banalidad del mal. Cuando una deuda mínima se convierte en justificación para el secuestro y asesinato hablamos de mentes que confunden la vida con mercancía.

Vecinos colocaron flores, globos y un dibujo de Fernando en la colonia Ejidal El Pino. Demandan justicia. Ellas y ellos representan un núcleo de conciencia social dispuesto a interponerse entre la barbarie y la normalidad.

La trágica estupidez criminal destruye indiscriminadamente. La miseria moral de quienes asesinan por una deuda ridícula es la confirmación de que algunas violencias obedecen al ejercicio de poder más básico y primitivo.

