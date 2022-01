Cinco lugares para comprar tus tamales para la Candelaria

¿Te tocó pagar los tamales de la Candelaria y no sabes qué hacer ? “Calma, calma, que no cunda el pánico” Si no tienes tiempo para ponerte a investigar dónde venden tamales decentes para estar a la altura de esta celebración, te recomendamos cinco lugares para que puedas hacer tu pedido de ipso facto.

Tamales Flor de Lis

Bastante conocidos por los habitantes de esta ciudad debido a que ofrecen sus productos desde 1926, siempre con el delicioso sazón que los caracteriza y en las porciones justas para que no te quedes con mal sabor de boca.

En los de hoja de maíz encontrarás los de salsa verde con pollo, calabaza con queso, rajas con queso, champiñón con queso o de frijol con queso.

Si prefieres los oaxaqueños puedes pedir el de salsa verde con pollo, el cual lo preparan con salsa verde tatemada al cilantro y pechuga de pollo; mole con pollo, salsa jitomate con pollo o el de salsa de chipotle con queso.

Por supuesto que también los hay dulces con piña, pasas, cajeta, chocolate, fresa, coco, elote y queso con zarzamora.

¿Dónde? Nueva York 278-B, colonia Nápoles, Benito Juárez

Web https://www.tamalesflordelis.com/

Tamales Emporio

Nada más son 61 años los que respaldan a esta tradicional tamalería y restaurante que nació de la inquietud de su propietario Lamberto González de dar a conocer las delicias que había probado durante sus viajes en la república mexicana.

Ofrece diversos tipos como los verdes, de dulce, rajas con queso o de mole en hoja de maíz; también hay los envueltos en hoja de plátano como los costeños verdes o rojos, poblanos yucatecos, chiapanecos o veracruzanos.

Si prefieres dulces para acompañarlos con un atole, puedes seleccionar los de piña con nuez, guayaba, o cajeta.

Para que no te compliques la vida puedes pedirlos en línea.

¿Dónde? Manuel Ma. Contreras 35 bis local 2, colonia San Rafael

Web https://www.tamales.com.mx/

Los tamales de la Roma

Este restaurante ofrece desayunos, comida y cena, además de sus deliciosos tamales para que pruebes algunos diferentes a los que ya conoces.

Los tradicionales de hoja de maíz los puedes pedir de rajas con queso, chicharrón en salsa verde, mole, frutos secos, higo con queso o dulce con pasitas.

Los de hoja de plátano los ofrecen de chicharrón prensado, chorizo con queso, frijolín o los oaxaqueños de mole, rojo, verde y jitomate.

Si quieres presumir con tus invitados entonces opta por los tipo gourmet en los que hallarás de pibipollo, preparados con pollo guisado estilo pibil o los Roma que llevan queso de cabra, aceitunas negras, pimiento marrón y salsa boloñesa.

La lista sigue con los yucatecos, rellenos de cochinilla pibil, frijoles, cebolla morada y habanero. También hay vegetariano, por si quieres guardar la dieta (¡!) porque van con chile poblano, granos de maíz y salsa verde.

¿Dónde? Jalapa 99, colonia Roma

Web https://www.facebook.com/Los-Tamales-de-la-Roma-100489791974664/

Tamales Doña Emi

En la esquina de Jalapa y Tlaxcala se encuentra este pequeño local en el que desde las 8 de la mañana inician con la venta hasta las 12:30 del mediodía o la hora en que se termine la producción del día.

Aquí sí podrás darte gusto escogiendo los que sean de tu agrado, pues además de los tradicionales de verde con pollo, mole con pollo, o rajas con queso encontrarás los denominados especiales.

En esta categoría encontrarás de lomo con aceitunas, cuitlacoche con queso Oaxaca, champiñones con carne de puerco, cuitlacoche con queso de cabra, flor de calabaza con queso y hasta de frijol con queso y chapulines, si eres de gustos exóticos.

En el apartado de dulces los hay de zarzamora con queso Philadelphia, manzana, higo, guayaba, piña y arándanos.

¿Dónde? Jalapa sin número, esquina con Tlaxcala, colonia Roma.

Web https://www.facebook.com/tamalesdeemi/

La Tamalería Norteña

Los tamales norteños son deliciosos y te puedes comer media docena porque son de tamaño pequeño.

La orden de 10 tamales los puedes escoger de carne de puerco en chile guajillo, queso menonita y frijoles caseros.

Si quieres ordenar los de dulce puedes elegir los de chocolate, piña o nuez. También ofrecen atole del día y chocolate artesanal

¿Dónde? Bulgaria 542, Colonia Letrán Valle, Benito Juárez.

Web https://la-tamaleria-nortena.negocio.site/