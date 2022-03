Libros fantásticos para leer en tus próximas vacaciones

Sea que salgas de viaje o te quedes en casa, diviértete en tus ratos de ocio con estos dos libros que te harán pasar un tiempo bastante entretenido.

El fantasma de Canterville

Autor: Oscar Wilde

Editorial: Lectorum

Sinopsis

Una familia norteamericana ha comprado una propiedad en tierras inglesas. Este recinto viene con una peculiaridad: un fantasma.

A pesar de la advertencia, los nuevos inquilinos no tienen problema para afrontar este terrible espectro, ¡y de verdad que no tienen ningún problema! Sus cientos de años como fantasma en su currículum, no son suficientes para esta singular familia.

Libros Portada (Cortesía)

Con este y otros cuentos, el libro reúne los magistrales relatos de Wilde, donde se tratan temas cercanos a todos nosotros: el amor, el egoísmo, la solidaridad, la arrogancia o la compasión.

En cada cuento de Wilde, es posible encontrar esta oposición de impulsos y valores que nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos.

El árbol de los corazones rotos

Autor: Susanne Smolinska

Editorial: L.D. Books

Sinopsis

Susanne Smolinska por supuesto misteriosa, irremediable y obstinada, nos muestra otra faceta de su quehacer profesional y artístico. Es una prestigiosa doctora, una talentosa cantante y una devota escritora.

Hay quien por ser polifacético pierde algunos cielos; ella no, pues escalpelo, voz y escritura son parte de la misma alma inquieta y entusiasta, un mismo cielo de muchos anhelos y estrellas.

Libros Portada (Cortesía)

Los siete cuentos de este volumen, en apariencia tan distintos en sus tramas, poseen el mismo hilo conductor: el de la vida, que es breve, y por eso hay que detenerse y apurarse en disfrutarla.

Es un carpe diem diáfano, aunque no exento de tormentas. Sus personajes ambicionan un lugar “donde la prisa no existía, donde el vino jamás faltaba y donde el amor sobraba”, pero donde la entrometida realidad se encarga de echar por tierra tales bondades y designios.