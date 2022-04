Viste como una celebridad en tus vacaciones de Semana Santa

¿A quién no le gustaría lograr el look de pantalones baggy de Zendaya? o ¿un look muy femenino con un vestido de flores como los usa Taylor Swift? ¡No es tan difícil! Urbanic tiene para ti cinco piezas que son un must de la temporada para reinterpretar los outfits de las celebs del momento.

Vestidos con estampados florales

Los vestidos con estampados florales definitivamente son una prenda infaltable para esta temporada. Recuerda que la primavera representa el renacimiento de la naturaleza.

Inspírate en el color de las flores y atrévete a usar brillantes tonos malva como las jacarandas. La vegetación reverdece, vuelven las flores, los días soleados y definitivamente las vibras positivas.

App Urbanic Vestidos con estampados florales (Cortesía)

Si te encantan este tipo de vestidos, no dejes de ver el estilo con el que lo usan estrellas como Selena Gómez y Taylor Swift (que, por cierto, son mejores amigas).

Baggy jeans

Otra de las grandes inspiraciones para las tendencias de primavera - verano son los 2000s. Desde el año pasado comenzamos a ver un revival de los jeans ultra holgados, los famosos baggy jeans.

App Urbanic Baggy jeans (Cortesía)

¿De dónde viene esta tendencia? Este estilo viene desde los 90s, pero actualmente tenemos que dar mucho crédito a los outfits vintage Y2K que se han vuelto virales muy al estilo de Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Zendaya.

Tops coloridos sin mangas

Es un hecho que durante los próximos meses tendremos días muy soleados, así que una gran opción para sentirte cómoda, fresca y con muchísimo estilo son los tops o crop tops sin mangas.

La inspiración para estos outfits es nada más y nada menos que Kylie Jenner, combinando tops con baggy jeans.

App Urbanic Tops coloridos sin mangas (Cortesía)

Para esta temporada, los diseñadores de Urbanic se han enfocado en colores brillantes para contrastar tonalidades. Aunque también puedes encontrar estilos con colores más neutros y transparencias.

Oversize

Otro guiño a la moda vintage que ha resurgido en los últimos meses son las prendas oversize. Este street style fue muy popular en la década de los 90s y lo tenemos de regreso en blusas, suéteres, sudaderas y bombers. Aquí sólo podemos decir que vas a amar la comodidad de estas piezas.

App Urbanic Oversize (Cortesía)

Este estilo lo puso muy de moda Ariana Grande, es su sello. Aunque también lo han utilizado celebridades como Hailey Bieber y Billie Eilish.

Denim shorts

Una de las prendas que verás -mucho en redes sociales- son los shorts denim. Desde los clásicos ajustados con el corte deshilado hasta modelos holgados. Pueden acompañar un outfit para un picnic, pasear por la ciudad, un concierto o hasta una escapada a la playa.

Por ejemplo, los denim shorts se los hemos visto a la guapísima Esther Expósito en la playa, a Camila Cabello turisteando o a Kiernan Shipka saliendo a comprar un frappé para el calor, siendo la reina del street style.

App Urbanic Denim shorts (Cortesía)

Urbanic es una alternativa sustentable porque todos los pedidos son a través de su app, no tienen tiendas físicas ni un stock interminable. La marca se enfoca en la tecnología para fabricar solamente prendas que serán utilizadas. Además usan empaques de materiales reciclados y 100% biodegradables para reducir el impacto ambiental.