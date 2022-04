Medicina genómica: tu aliado en los tratamientos de belleza

¿Qué es la medicina genómica?

— La medicina genómica es una rama de la medicina que hace uso de varias especialidades desde la matemática, física, genética o el análisis. El objetivo es establecer la relación que tiene nuestro DNA para hacer cuatro cosas: la predisposición a enfermedades como diabetes, hipertensión, cánceres, esclerosis múltiple, tendencia a obesidad, entre otras.

Algo importante de la medicina genómica es la nutrigenómica que nos permite establecer los macros en nuestra vida, por ejemplo cuántas grasas, proteínas y carbohidratos de manera individual tenemos que consumir, al mismo tiempo, los suplementos indicados para cada paciente, nuestra tasa metabólica de vitamina D, requerimientos de ciertas vitaminas y a la par, si hay riesgos de ciertas enfermedades. También hace uso de una de las herramientas más importantes a nivel mundial que es la farmacogenómica. Hoy podemos establecer el fármaco ideal para el paciente ideal con la dosis ideal.

Es decir, ¿se enfoca en la prevención?

– La medicina genómica es de precisión y prevención. La genética no nos determina, nos pone ciertas características, pero el ambiente es quien detona la enfermedad, si sabemos qué riesgo tengo, simplemente es no presentarle los factores ambientales a ese gen para que no se exprese. Entonces, podemos decir que la medicina genómica habla de la prevención.

Dra. María del Mar Guerra, especialista en medicina antienvejecimiento. (Cortesía)

¿Cómo se aplica la medicina genómica en los tratamientos de belleza?

— No hay un paciente que esté bien por fuera que no esté bien por dentro. Por ejemplo, con la genómica realizamos los suplementos personalizados, la dosis necesaria para cada paciente y su tasa de envejecimiento. Hacemos uso de todas las especialidades para tener a nuestro paciente sano, podemos usar terapias celulares y de rejuvenecimiento interno.

La expresión de la belleza empieza desde adentro y se complementa con todos los procedimientos que están aprobados por la FDA (La Administración de Alimentos y Medicamentos) para la belleza y corrección de ciertas características faciales y corporales.

¿Cuáles son los tratamientos que aplica en su clínica?

— Nosotros dividimos la Clínica Medae en cuatro áreas: el DNA facial para tratar desde una mancha hasta un envejecimiento, hacemos ingeniería en tejidos, hoy somos capaces de sacar un cachito de piel, cultivar células y que sean bebitos que inyectamos; el DNA capilar que tiene que ver con todas las pérdidas de pelo, no solamente la androgenética, también las inmunológicas, producidas por ciertos medicamentos, la alopecia areata, entre otras; el DNA corporal, que en base a la nutrigenómica, parte al análisis inmunológico de nuestro cuerpo con las intolerancias alimentarias y el DNA interior que se relaciona con todos los tratamientos celulares internos para pacientes que necesitan revitalizarse, pacientes posteriores a cáncer, sueroterapias y toda la gama de más 150 pruebas que se pueden hacer para la secuencia. Utilizamos tecnología de más alto nivel para tener al paciente sano en el cuerpo en el que quiere estar de manera personalizada.

¿En qué consiste el tratamiento capilar?

Está enfocado en mejorar el microambiente del folículo. Hay muchos tratamientos que pueden llevarse a cabo, uno solo no funciona. “Una mesoterapia capilar lo que hace es llevar a un lugar, donde raramente el medicamento, vitaminas o proceso llegaría de manera directa para que las células que estén ahí lo puedan aprovechar para el propósito final.

Con respecto a la recuperación capilar, el éxito de los tratamientos consiste en un conjunto de tratamientos como la mesoterapia, con fórmulas personalizadas para cada uno de los cueros cabelludos, aplicando vitaminas D de manera directa o utilizando láseres, dependiendo de la patología”, afirmó la doctora Guerra.

Utilizan la última tecnología en todos los tratamientos. (Cortesía)

Prácticamente todas las pérdidas de cabello se pueden tratar.

Están divididas en dos: las cicatriciales y las no cicatriciales. “Las mujeres padecemos mucho de la última cuando nos baja el periodo, cuando tenemos un bebé, por cambios hormonales, hipotiroidismo, cansancio o estrés donde la recuperación del pelo no están rápida y solamente redireccionando y poniendo vitaminas podemos mejorarlo. Hay cicatriciales donde se necesita un tratamiento más continuo, pero mientras el folículo esté vivo lo podemos recuperar y, hoy por hoy, lo que nos está volviendo locos es el Covid, ya que 98% de los pacientes que lo padecieron tiene pérdida de pelo, todos lo van a recuperar, a diferencia con un tratamiento, es el tiempo de recuperación”, señaló la especialista.

