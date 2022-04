Vacuna a tu mascota contra estas cinco enfermedades

Al vacunar a tu mascota, no sólo los protegemos a ellos, sino también a toda la familia.

Cada 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Vacunación Animal, una fecha que nos invita a cuidar la salud de nuestras mascotas revisando las vacunas apropiadas para él, sin importar si es cachorro o adulto, ya que lo importante es que cumpla su esquema de vacunación y así prevenir enfermedades que se puedan manifestar a través de virus o bacterias.

En ese sentido, MSD Salud Animal en México nos comparte cinco enfermedades que puedes prevenir en perros y gatos a través de la inmunización.

Perros:

1. Moquillo: Es causado por un virus que ataca los sistemas respiratorio, gastrointestinal y nervioso de los perros, es contagiosa y puede ser mortal o dañar permanente al sistema nervioso.

2. Parvovirosis canina: Es una infección causada por un virus, es grave, sumamente contagiosa y afecta principalmente el tracto gastrointestinal en los perros.

3. Rabia: Es una enfermedad viral que infecta el sistema nervioso central, puede ser mortal y se propaga rápidamente a través de una mordedura o rasguño. Es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos.

4. Leptospirosis: Es causada por una bacteria llamada Leptospira, transmitida principalmente por roedores y puede causar fallas en los riñones o en el hígado de nuestra mascota. Es una enfermedad zoonótica.

5. Tos de las perreras: También conocida como Complejo respiratorio infeccioso canino, es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus Parainfluenza y/o bacterias como la Bordetella.

Además de una buena alimentación, los gatitos requieren de otros cuidados para estar completamente saludable. (Dreamstime)

Gatos:

1. Rinotraqueitis: Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias altas y los ojos, es producida por el Herpesvirus felino (FHV).

2. Panleucopenia: Es una enfermedad viral causada por el Parvovirus felino, infecta y mata las células que se dividen y crecen rápidamente, como las que se encuentran en la médula ósea y los intestinos.

3. Calicivirus felino: Se trata de un virus muy contagioso y peligroso en gatos con un sistema inmunitario débil. Afecta las vías respiratorias superiores y provoca estornudos, escurrimiento nasal, lagrimeo constante, fiebre, etc.

4. Rabia: Es un virus muy contagioso y mortal en los felinos. Los gatos que contraen la enfermedad suelen morir tras una evolución clínica de 3 a 4 días. Es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos.

5. Leucemia felina: Es un retrovirus muy contagioso que baja las defensas de los gatos, puede provocar tumores, diversos trastornos sanguíneos y es mortal.

¿Por qué es importante vacunar a tu mascota?

La vacunación es una de las armas más eficaces y seguras que tenemos para prevenir enfermedades, así que cuando vacunas a tu mascota la previenes de enfermedades infecciosas, le das inmunidad (anticuerpos) y cuidas también la salud de la población en general.

Pero antes de llevar a vacunar a tu mascota, debes checar que esté sano, lo cual se puede comprobar mediante un examen clínico que el médico veterinario debe realizar.

Para su primera vacuna es recomendable que la mascota tenga de siete a 10 días en casa para descartar que tenga alguna enfermedad previa.

¿Cuando lo vacunen?

Es muy importante que los gatitos y cachorros no se expongan a condiciones de estrés porque esto puede bajar sus defensas, no lo saques a la calle porque puede encontrarse con otros animales que no tienen control sanitario y báñalo hasta que el médico veterinario te lo indique.