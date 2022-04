¿Cómo la tecnología está cambiando el diseño y la fabricación de muebles?

¿Cómo ha sido tu experiencia dirigiendo una escuela de diseño como CEDIM?

— Trabajar en CEDIM es muy importante desde el punto de vista académico. He encontrado mucho apoyo en el desarrollo de una visión diferente a la tradicional y eso me ha dado mucha energía y pasión. Los alumnos tienen mucha empatía e interés como por ejemplo en participar en concursos a nivel internacional, para hacer proyectos propios y esto es lo que nos funciona muy bien porque no nos limitamos, les damos la opción de crecer y generar su propio camino.

Llevas tres años como director, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar?

— Los primeros años fueron análisis y de hecho fue estructurar la metodología educativa, ver qué herramientas necesitaban los alumnos y generar los tipos de proyectos que queríamos hacer. Ahora hemos empezado a proyectar esos resultados afuera y los estamos dando a conocer.

El arquitecto Djordje Stanojevic, director académico de la carrera de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM). (Cortesía)

Platícanos de las sillas Anza y Naja que fueron creadas por los alumnos de la escuela y que irán al festival de Milán.

— Fue un trabajo de colaboración, tuvimos varios maestros invitados reconocidos a nivel nacional con clases en línea que nos permitieron ese tipo de colaboración a distancia. También nos apoyó un ebanista experto en la realización de los proyectos.

En lo personal, estuve involucrado en la asesoría. Desde el principio, la visión fue tener una investigación sobre el proceso de laminado que empezó hace más de un año y entonces, cada semestre se traen conclusiones, se empuja el diseño y cada semestre es una evolución.

Fueron dos sillas hechas con un proceso diferente, sólo se maquinaron los moldes para tener la curvatura exacta que se estaba buscando, pero el proceso de fabricación fue muy artesanal y eso porque no queremos perder el contacto con la artesanía mexicana.

Anza chair. (Cortesía)

¿Dónde se puede colocar este tipo de sillas?

— Este tipo de sillas se acercan al concepto de piezas de arte que no son para producirse a gran escala, pero se adaptan a lo que busca el usuario. No son para espacios pequeños ni cerrados, sino para áreas abiertas. Están pensadas para espacios amplios porque comunican mucha energía.

Hablando de los procesos de fabricación ¿qué tanto se aplica en la industria mobiliaria?

— Sí, hay varias piezas de mobiliario que se fabrican con brazos robóticos, no es algo nuevo, es un descubrimiento que se está globalizando, antes era agrupado por la industria automotriz y productores de mobiliario muy específico, ahora por la accesibilidad a la programación y la integración a a esos procesos se está haciendo más universal y se está poniendo al alcance de diferentes empresas que pueden emprender con dichos procesos.

Explícanos sobre la industria 4.0…

— De la industria 4.0 se habla desde hace 15 ó 20 años, pero se aplicaba más en otras áreas como la espacial e ingeniería, así podemos ver cómo las impresoras 3D ya existían, pero eran utilizadas sólo para esos sectores, hasta ahora se están integrando a otras industrias.

Antes se utilizaban máquinas programadas, actualmente con la industria 4.0 es la comunicación entre brazos robóticos, sensores y el usuario, es un trabajo colaborativo y todos esos procesos ya los estamos viviendo.

Ya se están realizando las primeras sillas en 3D, pero no están aplicadas a un mercado que funcione a gran escala todavía son piezas únicas, en pequeña producción, seguramente está creciendo la necesidad y en los próximos años se verá el impacto en los mercados de los mobiliarios.

Como experto en mobiliario ¿qué se debe tener en cuenta para tener una sala confortable?

— Lo primero que considero es la modularidad de los elementos porque hoy en día nos movemos mucho. Por ejemplo, en mi caso cada año he cambiado de país y de ciudad. Por eso cuando se compra una sala con un tipo de combinación en especial, en el momento de cambiar de departamento o casa ya no funciona y, con este tipo de módulos tienes la posibilidad de configurarlos y no tirarla, sino seguir utilizando las piezas.

¿Qué otro punto hay que considerar?

— Otro tema importantísimo en el interior es la luz. Podemos tener piezas únicas de mobiliario, muy caras, pero la experiencia de un espacio la hace la luz, sea cálida o fría, lo esencial es entender cómo colocarlas en diversas áreas por el tipo de actividad que se hace en cada espacio. interiorismo

Djordje Stanojevic, perfil

• Es arquitecto por la Universidad de Venecia (IUAV); ganador del concurso Touch Fair Architecture; en 2015 obtuvo su maestría en Integrative Technologies and Architectural Design Research (ITECH) en la Universidad de Stuttgart.

• Djordje es cofundador de ME-ST y ALTERAT, dos prácticas enfocadas en el diseño computacional y estrategias de fabricación innovadoras.

• Ha sido catedrático en varios programas educativos en distintas instituciones como el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Monterrey (UDEM) y en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM), donde actualmente es director académico de la carrera de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

