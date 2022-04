Top 10 de los juguetes más buscados por los niños en México

Premium Outlets Punta Norte y Juguetron han hecho su tarea al poner manos a la obra para generar un listado de los artículos que figuran como los más vendidos de la tienda y que los niños pelean buscan llevárselos a casa.

Día del Niño Los pequeños de casa estarán felices con los obsequios que les des en su día.

Lego - Speed Champions: Para armar el coche perfecto y competir con los amigos. Estos dejan que cualquier niño vaya en el asiento del conductor y pilotee Porches, Ferraris y McLarens.

Lego - Martillo de Thor y Guantelete del Infinito: Para todos los amantes de Marvel, estos dos elementos son un must. Con ellos, cualquiera es capaz de salvar el universo.

Mattel Hot Wheels - Carritos y pistas de Mario Kart: Un clásico de Nintendo. Estos cochecitos te harán ganar copas, lanzar caparazones y hasta esquivar cáscaras de plátano.

Mattel Barbie - Sirenas Arcoiris y original de Color Reveal: Sumerge al agua tu imaginación. Sé parte de la transformación de este clásico y descubre a tu nueva compañera de aventuras.

The Child (Grogu) de The Mandalorian: No importa el modelo o la marca, este muñeco es la fascinación de los niños. Si aún no sabes quién es, seguramente lo vas ubicar como el Baby Yoda de los memes.

Mattel - Jurassic World: Los clásicos están de regreso con la llegada de nuevas películas del clásico Jurassic Park. ¡Descubre los dinosaurios más asombrosos que serán el regalo perfecto para el Día del Niño!

Hasbro - Marvel Legends y Spiderman: Marvel aparece de nuevo en este conteo con más figuras de acción. La pantalla grande ha hecho un hit de estos personajes entre los niños, quienes ya creen que pueden escalar paredes.

Spin Master - Paw Patrol: El show que ha robado el corazón de millones de pequeños. ¡No hay niño que se pueda resistir a salvar el día!

Muñecas L.O.L. Surprise!: Unas de las figuras más populares alrededor del mundo, como ellas no hay dos. Son tan originales como aquel o aquella que las porta.

Mattel - Barbie y Ken Día de Muertos: México tiene una presencia simbólica en este conteo al ser la inspiración de las muñecas más aclamadas por sus vistosos looks. Un hit de Juguetron y para el país.