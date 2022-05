San Miguel de Allende no es un pueblo mágico, pero sí un pueblo con magia

Lanzaron este año la campaña turística de San Miguel de Allende ¿Cómo les ha ido?

—Muy bien, estamos muy contentos porque la campaña turística que se lanzó fue para recuperar la economía de un destino turístico que fue muy golpeado por la pandemia, pero sumamente contentos porque partir del puente de marzo San Miguel de Allende ya lo declaramos que está fuera en recuperación económica.

Tianguis Turístico 2022 Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato. (Erika Erika/Publimetro)

Estamos en una etapa normalizada donde pusimos en marcha nuevas estrategias que pensábamos incluir a partir de noviembre de este año, sin embargo, tuvimos que empezar porque son estrategias detonantes de la economía y no recuperadoras de la misma.

En el puente de marzo se rompieron todos los récords: en estadía, tarifas de hotel y el cheque promedio en alimentos y bebidas; este mismo fenómeno se suscitó en Semana Santa donde tuvimos un 95% de ocupación en la modalidad de hoteles y en Airbnb se tuvo un 100% de ocupación.

Aquí, en el tianguis turístico, estamos representando lo que se dijo en aquella ocasión cuando se presentó la estrategia, hoy San Miguel de Allende va por la union de todos los sectores, de todos los gremios y el que hayamos hecho nuestro propio estand, no significa una división con el gobierno del estado, al contrario estamos de la mano con ellos, pero atacando desde doble frente.

En nuestro estand puedes ver representados el gremio de las bodas, el de uva y vino, de hoteles, vida nocturna y de negocios, tenemos tanto qué ofrecer que no cabíamos dentro del estand del estado de Guanajuato así es de que esta ya va a ser la constante de todos los años.

Aunque no somos un destino para agencias de turismo masivo, si somos un destino que tiene que segmentar muy bien a dónde quiere llegar y aquí vamos a poder cerrar muchos negocios de esos.

¿El tener un stand propio habla de la importancia que tiene el municipio?

—Así es, están representados aquí en el tianguis turístico 32 estados y, si no me equivoco, únicamente dos municipios o tres, uno de ellos es Mazatlán, el otro desconozco cuál sea y San Miguel de Allende, entonces si, la importancia que tiene San Miguel de Allende en cuestión turística, no en el estado sino a nivel nacional bien amerita su propio estand.

¿Qué representa para San Miguel de Allende el tianguis turístico?

—Representa una oportunidad grande de presumir y enseñar, en un evento como estos, la riqueza cultural, tradicional, alimentos y bebidas, hospedaje, uva y vino, turismo de outdoor, de bodas, entonces eso es la gran ventana que tenemos a través de un evento que se debe al esfuerzo de los estados.

Tianguis Turístico 2022 El estand busca promover los atractivos que tiene esta ciudad. (Erika Erika/Publimetro)

En esta ocasión, insisto, San Miguel de Allende tiene que aprovechar todas esas ventanas para decirles aquí seguimos, no dejar en la obviedad la importancia del destino sino continuamente estarlo diciendo, no porque sea el corazón de México si no porque es lo que hace latir a México en materia de turismo.

¿Qué retos turísticos tiene para San Miguel de Allende?

—Uno de los principales retos turísticos es seguir manteniendo San Miguel de Allende seguro, porque no puedes hablar de éxito turístico sino tienes éxito en seguridad.

Vamos a seguir detonando las diferentes vertientes como el turismo médico, como el turismo wellness, el turismo de negocios, el turismo industrial, sin impactar nuestro patrimonio de la humanidad.

Tianguis Turístico 2022 Por la importancia del destino, San Miguel de Allende montó un estand en esta edición del evento turístico. (Erika Erika/Publimetro)

La ciudad debe desarrollarse a través conservación y no a través de la modernización y lograr esos equilibrios son los grandes retos que tenemos.

Una invitación a todos los viajeros que visiten San Miguel de Allende…

—Si su objetivo únicamente es una foto y unos cuantos recuerdos, el destino no es San Miguel de Allende; si su objetivo es ir a un lugar para que puedan obtener una experiencia de vida, sin duda alguna visiten San Miguel de Allende, vengan, vean la cultura culinaria y todo lo que tenemos por ofrecer.

El activo principal de San Miguel de Allende es su gente, vengan a sentirla y aquí los esperamos para que vean por qué san Miguel de Allende no es un pueblo mágico pero si es un pueblo con magia y un pueblo que es patrimonio de la humanidad.