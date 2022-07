Transforma tu hogar y consiente a tu mascota

Para muchos, nuestros perros son parte de nuestra familia, así que buscamos que tengan y disfruten, al igual que nosotros, sus propios espacios dentro de la casa para comer, descansar y entretenerse.

Y es que ellos entienden rápidamente que es su casa, así que es nuestra tarea hacer de este lugar uno seguro y confortable en donde podamos convivir todos los que lo habitamos sin problemas. Aquí unos tips de The Home Depot para que tenga el mejor de los hogares.

Comida

Dispensador (Cortesía)

A nuestras mascotas les gusta comer en un lugar limpio y con sombra. Lo ideal es elegir alimentadores y bebederos solo para ellos y para que nunca se te pase su hora de comida, aun estando de viaje, puedes optar por opciones inteligentes que te permitan crear rutinas para que las croquetas y el agua estén disponibles sin necesidad de que tú los sirvas o bien, lo controles directamente desde tu celular.

Recuerda que para cualquiera de las opciones, es necesario lavarlos con frecuencia para quitarles la suciedad, bacterias y sarro que comúnmente se forman.

Baño

Baño (Cortesía)

Otra de las áreas que debe tener es una donde ir a hacer sus necesidades. Muchas veces aprovechamos los paseos para que las hagan, pero a veces no es suficiente. Así que dedica un espacio exclusivamente para ello que no uses ni te cause inconvenientes, pero que sea de fácil acceso para tu mascota, por ejemplo el patio, el baño o algún rincón.

La clave es que lo enseñes y siga una rutina del baño para tener un mayor control de la limpieza de casa.

Descanso

Descanso (Cortesía)

A nuestras mascotas les encanta dormir, por eso es importante brindarles un lugar para su descanso. Las alternativas van desde tapetes y camas según su tamaño hasta casas plásticas para el jardín. Ubícalas en lugares frescos y donde no le pegue el sol directo para que tu mascota no sufra algún problema de salud con el calor.

Entretenimiento

A nuestras mascotas les encanta caminar y correr al aire libre, por eso se recomiendan los paseos diarios, así como disfrutar del jardín en caso de que lo tengas en casa. Puedes dotarlos de pelotas y peluches, pero también se entretienen con cualquier palo o hasta en los juegos infantiles y las albercas. Lo importante es que se le dedique el tiempo necesario para sus juegos, lo que le ayudará a relajarse y quemar toda la energía que trae dentro.

Bienestar y cuidados

La salud de nuestras mascotas es muy importante. Procura no perderte ninguna revisión del veterinario y tener sus vacunas al día, así como saber qué alimentos o plantas debes evitar para que no se enferme. No dudes en contratar un seguro que te ayude a protegerlo y te respalde en caso de algún accidente o enfermedad, así como daños a terceros.

Si vas a darle hogar a una nueva mascota, vas a agregar algún miembro a la manada o simplemente tu mascota creció, no dudes en hacer modificaciones o adaptar tu casa a sus necesidades.

