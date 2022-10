¡No te estreses! Sigue estos tips para no tener acné por estrés

Como si el acné no fuera lo suficientemente estresante por sí solo, resulta que los altos niveles de estrés pueden estar relacionados con más brotes y una mayor gravedad de este padecimiento.

Sabemos que los años de la adolescencia son difíciles, pero podría haber maneras de controlar los niveles de estrés, que provoca la aparición de nuevos brotes.

Te dejamos unos tips proporcionados por Clearasil para controlar y prevenir el acné de esta naturaleza, identificando las fuentes de estrés en tu vida y buscando formas de liberar endorfinas y de reducir el ritmo cardíaco:

Afrontar situaciones estresantes

Todos los adolescentes se enfrentan a situaciones sociales incómodas, algunas menos agradables que otras, a veces, el trabajo escolar es pesado e intimidante. Pero si todo esto te causa ansiedad, debes abordarlas de alguna manera, por ejemplo, si alguna materia o clase te hace sentir estresado, busca ayuda adicional. Es posible que no quieras admitir que necesitas ayuda, pero te sentirás mucho mejor cuando ya no tengas que preocuparte por no obtener la calificación que deseas.

Encuentra actividades para aliviar el estrés

Probablemente no sea posible eliminar todas las fuentes de estrés en tu vida, así que busca formas de liberar la tensión. El ejercicio es una excelente manera de aliviarlo porque inunda tu cuerpo con endorfinas -una de las varias sustancias que elabora el cuerpo que pueden aliviar el dolor y dar sensación de bienestar-.

La práctica de yoga y hacer ejercicios de respiración te ayudarán a liberar endorfinas y así reducir la aparición de acné por estrés. (Dreamstime)

El yoga y la meditación pueden ayudar a regular tanto el cuerpo como la mente para que tu energía fluya sin obstáculos por el estrés y la ansiedad. Las manualidades como tejer, crochet, cocinar, alfarería o carpintería, pueden ser relajantes y excelentes para dejar de pensar en preocupaciones.

Duerme bien

Si bien es sabido que descansar es muy importante para todos, lo más necesario es que duermas y descanses las horas necesarias y realmente poder desconectar tu mente de los pensamientos negativos. Es importante que ayudes a tu cuerpo a recuperarse y reponer la energía para poder seguir con tus actividades recargado.

Antes de ir a dormir, es recomendado dejar de utilizar dispositivos electrónicos para evitar episodios de ansiedad y estrés. (Dreamstime)

Toma agua y come sanamente

Estar hidratado tiene grandes beneficios para tu cuerpo, y tu piel. Tomar 2 litros de agua al día es muy importante para reponer todo lo que pierdes durante el día y además de cuidar tu piel cuidas tu cuerpo desde adentro.

Aplica productos especializados para tratar el acné.

La línea Rapid Rescue, de Clearasil es una opción a considerar ya que su fórmula activa de ácido salicílico te ayudará en muy pocas horas a reducir el tamaño de los poros, combatiendo las espinillas y granitos mientras controla el exceso de grasa.

Ahora que ya lo sabes, busca formas de relajarte y aplica los productos ideales para que lo elimines de tu piel.

