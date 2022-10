Día Mundial de la Salud Visual, ¡cuídate y ten estilo a la vez!

En el marco del Día Mundial de la Salud Visual, el cuál se celebra este viernes 14 de octubre, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB por sus siglas en inglés) considera que casi todos los habitantes del planeta sufrirán algún problema de salud ocular a lo largo de su vida y más de mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de atención ocular.

Así mismo, una de las compañías de salud oftalmológica y visual más consolidadas de México, +Visión, hace un llamado para mejorar la cultura del cuidado de los ojos en su décimo aniversario celebrado el jueves 13 de octubre, en el Centro Cultural Indianilla.

En presencia de varios medios de comunicación, Fabián Hernández, director ejecutivo, junto con Adriana Álvarez, directora de Marketing y Comunicación, presentaron la nueva línea de modelos de sus lentes oftálmicos y de sol, para que no solo tengas mucho estilo con este accesorio, sino que te ayude progresivamente y a mejorar tu salud visual.

Modelos oftálmicos DevD 2022. (Ricardo Olivares)

Esta línea basada en cuatro tendencias muy marcadas en esta temporada de otoño-invierno 2022: Precious Wild, Level Up, Remixed Romance y Back to the Future.

Cada una correspondiendo a todos los tipos de gustos, si eres de esas personas que les gusta tener unos lentes de sol grandes y que el logotipo de la marca esté muy marcada en el armazón, Precious Wild es para ti; o sí tu onda va más con el arte y moda urbana, los modelos de Level Up irán perfecto con tu estilo.

El reto

Después de 10 años, en donde la primer sucursal de +Visión se erigió en el Estado de México, y ahora teniendo 450 tiendas de lentes en todo el país, Fabián Hernández, director ejecutivo, reflexiona sobre los retos que han tenido en ésta década de brindar comodidad y salud visual a los mexicanos.

“Creo que los retos son que el hecho de como mexicanos tengamos un hábito de salud visual. De repente no tenemos esta costumbre de ir cada año con el oftalmólogo, y no tiene que ver con las edades, a veces decimos que si soy joven no lo necesito o que si es muy pequeño no lo necesitan. Nos hemos dado muchas sorpresas de cuando los niños de seis años usan por primera vez sus lentes y les cambia la visión del mundo.”

Cómo reinventarse

Sin duda la industria oftálmica ha evolucionado mucho al día de hoy. A diferencia del pasado, ahora el uso de lentes –tanto oftálmicos como de sol- se usan como algo de moda, una forma en la que se proyecta la identidad de uno.

“En ópticas +Visión tenemos un concepto en donde tú puedes escoger dentro de una distribución y gama muy amplia de armazones, con los cuales podrás proyectar cómo y quién eres”. — Fabián Hernández, director ejecutivo de +Visión

Y es que ciertamente, el estigma que se le ha tenido al uso de anteojos y lentes siempre ha sido malo y que está fuera de estilo el usarlos. Sin embargo, los tiempos y tendencias de moda actuales le han dado su importancia y valor a este accesorio, que más allá de ser una pieza linda en tu outfit, ayuda a tu salud ocular.

Ve la nueva colección que +Visión tiene preparada para ti en sus más de 450 tiendas alrededor de todo México, y recuerda, ojos tenemos solo dos, y hay que cuidarlos demasiado para seguir viendo la belleza de nuestra realidad.

