Gallo cervecero: comida americana con toque mexicano

El fin de semana es ansiado por la mayoría de las personas que necesitan desconectarse de la jornada laboral buscando un momento de ocio con amigos, comida y diversión en un lugar con buen ambiente, buena comida y buena bebida sin sacrificar la cartera.

Restaurante Gallo Cervecero Tiene diferentes especialidades por si no te apetecen los tradicionales snacks. (Cortesía)

El concepto

Pensando en todo esto surge Gallo Cervecero en 2019, una cadena mexicana de Sports bar que ofrece un espacio para reunirse con amigos y familiares en el que se puede disfrutar de un menú con ingredientes de calidad y servicio de coctelería y cerveza manteniendo precios muy competitivos.

El menú dispone de varias opciones, aunque uno de sus atractivos principales son las alitas o boneless porque las puedes acompañar con sus 15 diferentes salsas en diferentes grados de picor como BBQ, pimienta limón, teriyaki o habanero.

Su menú

Para empezar solicitamos los Nachos Gallo, preparados con tortilla de maíz frita, frijoles refritos, mezcla de queso Monterrey Jack y cheddar gratinado, chile jalapeño, pico de gallo, cheddar líquido y cebollín que resultaron ser una excelente opción para iniciar.

Por supuesto que no podíamos quedarnos sin probar sus alitas así que pedimos una orden de medio kilo fritas y salseadas con salsa teriyaki y mango habanero. Se acompañan de bastones de apio y zanahoria con aderezo que blue cheese o ranch. La verdad, muy ricas, tanto que se fueron “volando” mientras estábamos en la plática.

Restaurante Gallo Cervecero Las alitas son simplemente irresistibles de pedir. (Cortesía)

El menú tiene el acierto de incluir algunos platillos fuertes que lucen muy tentadores como los fish & chips, burritos de arrachera, tacos de camarón o la costilla al mezquite, un costillar baby back de cerdo sazonada en ocho especias, horneada a fuego lento, glaseada con BBQ Mezquite (o cualquiera de sus salsas) acompañada con medio elote dulce asado a la mantequilla y papa gajo.

El estómago ya no da para tanto y por eso pedimos una hamburguesa Piña teriyaki, de pollo a la parrilla y la Gallo Mezquite para quien esto escribe, pues no me pude resistir a su descripción: Carne 100% de res a la parrilla con salsa BBQ Mezquite, cebolla crujiente, lechuga y jitomate, en pan brioche con ajonjolí, mayo/dijon y relish del chef, adornada con un chile reventado y acompañada de papas francesas, aunque también puedes elegir camote a la francesa.

Restaurante Gallo Cervecero Cuenta con diversas hamburguesas de pollo y de res. (Cortesía)

Postre y café complementan la experiencia de la visita a este bar deportivo que, sin duda, es el paraíso para grupos de amigos, oficinistas y familias que buscan más valor por su dinero por lo que una recomendación final es que antes de acudir visites su página web y veas sus promociones que te harán ahorrar aún más.

Si aún no nos conoces ¡Ponte Gallo! 🐔 Disfruta nuestro delicioso menú y acompáñalo con bebidas deliciosas 🍔🍹🍟🍸🍗🍺

Encuentra promociones y tu sucursal más cercana en https://t.co/Vq2AdNuRUJ#GalloCervecero #PonteGallo pic.twitter.com/DJbMyYSURe — Gallo Cervecero (@CerveceroGallo) October 15, 2022

Gallo Cervecero

Sucursal Condesa

55 8586 7575

Av. Sonora 209, Colonia Condesa,

Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de

México, CDMX.

Web https://gallocervecero.com/

