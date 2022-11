Tributo a Queen, un show imperdible y lleno de energía

¿Dónde verlo?

Un noche mágica y memorable es la que podrán vivir los asistentes al concierto del Break Free Tributo Queen Show la noche del sábado 12 de noviembre cuando se presente en la ciudad de Toluca en el Teatro Morelos.

Si por alguna razón te perdiste su presentación la noche del jueves 10 de noviembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, esta es tu oportunidad para vivir esta fantástica experiencia, pues la capital mexiquense se encuentra a tan solo una hora.

Tributo a Queen El espectáculo dura aproximadamente dos horas con los que logra cautivar a los asistentes.

Queen, la banda de rock inglesa, era bien conocida por sus presentaciones en vivo; grandes sistemas de sonido, accesorios de iluminación, pirotecnia innovadora y disfraces extravagantes, siempre han dado exhibición de su naturaleza teatral.

El show

El objetivo de Break Free Queen Tribute Show es ofrecer una experiencia emocionante recreando lo más fielmente posible un concierto de la legendaria banda británica. La reproducción de imagen y sonido se estudia continuamente en detalle para lograr este resultado.

La verdad sea dicha, resulta asombroso ver el lenguaje corporal tan idéntico del vocalista a Freddie Mercury, su interacción con el público y no se diga la fuerza de su interpretación en cada una de las rolas, además de que también toca el piano.

Tributo a Queen El vocalista que interpreta a Freddie Mercury tiene muy bien estudiado el movimiento corporal del legendario cantante. (Cortesía)

Gracias a su experiencia en el panorama musical internacional, el espectáculo Break Free es acogido con entusiasmo en toda Europa. Llenan las plazas y asombran a miles de espectadores.

Durante el show podrás disfrutar canciones clásicas como We Will Rock You y We Are the Champions las cuales fueron escritas con el objetivo específico de crear participación de la multitud, además de todo su repertorio ya conocido.

Tributo a Queen La banda proyecta mucha energía en el escenario.

Los intérpretes

La banda es de origen italiano y se formó en el 2015 por músicos profesionales del conservatorio, con el objetivo de interpretar fielmente la música y los shows más icónicos de la legendaria banda y está integrada por Giuseppe Malinconico, voz principal y piano; Federico Kim Marino, batería y voz; Sebastiano Zanotto, bajo y Paolo Barbieri, guitarra y voz.

La energía del grupo realmente honra la de los mejores shows de Queen en sus años dorados, lo que se enfatiza más con el equipo moderno y el conocimiento técnico actual que logran que el espectáculo Break Free sea extremadamente cautivador para el público actual.

Break Free Tributo a Queen Show

Sábado 12 de noviembre

20:30 hrs. Teatro Morelos

Toluca, Estado de México

Boletos

https://amecatickets.pagatusboletos.com/venta/en/entradas-musica-break-free-tributo-a-queen-show