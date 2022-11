Que tu viaje en alta mar no se vuelva una pesadilla con estos consejos para ir de crucero

Con la cercanía de las vacaciones de fin de año, un segmento de la población decide tomar días de descanso a bordo de un crucero, ya que les ofrece muchas de las comodidades que se pueden encontrar en un hotel, con la ventaja de poder recorrer varias partes del mundo en el tiempo que dure la travesía.

Los cruceristas son recibidos por diversos destinos marítimos que les ofrecen, a bordo de un barco diversas comodidades. Además, entre sus atractivos destacan las pernoctas en los destinos turísticos que cuentan con servicios de esparcimiento y ocio detonantes dentro de la ruta que el turista selecciona, así como beneficios para la economía local.

Sin embargo, para hacer este tipo de turismo se requiere tomar en cuenta varios aspectos, como temas migratorios, las medidas sanitarias que se hayan establecido en cada sitio en el que se puede desembarcar, los tipos de cambio de moneda en caso de hacer compras en efectivo, entre otras.

Uno de los temas más importante es contar con pasaporte y visa, ya que en algunas naciones ambos documentos son requeridos para poder estar en su territorio. Tampoco se deben pasar por alto verificar las medidas sanitarias establecidas en casa región.

Esto no solo por la pandemia de coronavirus, sino por enfermedades endémicas, es decir, aquellas que siempre están presentes en una población o región, por lo que es necesario contar con vacunas para esas enfermedades, son medidas que cada nación establece, por eso es necesario revisar con atención la ruta de viaje y los puntos en los que se tiene planeado desembarcar para que, en caso de hacer turismo en la zona, no haya ningún riesgo, tanto sanitario como legal.

Aunque los cruceros son tradicionalmente para descansar y hacer turismo, a bordo de las embarcaciones se cuenta con atracciones diversas, entonces es necesario que no solo se hagan maletas con ropa cómoda y casual, ya que algunos eventos, como cenas o espectáculos, requieren ropa formal o incluso de gala, por lo que un consejo es que se incluyan prendas de ambos estilos en el equipaje.

Además, no se debe perder de vista que para salir de crucero, en algunos casos se necesitará realizar un viaje para llegar al sitio de embarque, en caso de llegar por avión las aerolíneas establecen un límite de peso para el equipaje, por eso se debe planear con anticipación qué tipo de vestimenta se usará más para no exceder lo autorizado por las aerolíneas.

Para presumir las mejores fotos y videos de tu viaje en crucero no olvides el cargador de tu celular o de otro dispositivo electrónico, pero no solo eso, los enchufes en las embarcaciones o sitios de turismo pueden tener conexiones distintas, por eso también sería necesario comprar un enchufe universal, para prevenir que por falta de pila no tengas el registro de los bellos momentos de tu recorrido.

También será necesario que cuides no usar tus datos móviles de tu celular, pues su costo puede variar de región a región y cuando pagues tu factura te podrías llevar una desagradable sorpresa, aunque casi todos los dispositivos hacen los ajustes de hora automáticamente, revisa si en caso de haber un cambio de zona horaria tu teléfono lo registró para que no llegues tarde a ninguna actividad programada.

Finalmente, se recomienda hacer reserva con anticipación para emprender unos de estos viajes, consultar todas las cláusulas y políticas, así como no caer en ofertas atractivas que se ven en redes sociales, ya que se corre el riesgo de ser una publicidad falsa y el viaje de tus sueños se puede convertir en una pesadilla, la mejor recomendación es solo visitar sitios oficiales y verificados de las empresas que ofrecen cruceros.

Datos: