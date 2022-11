Ya abrió el pop-up Miracle, el bar navideño para brindar con los amigos

Licorería Limantour, uno de los bares más representativos de la Ciudad de México y el cuarto a nivel mundial nombrado así por The World´s 50 Best Bars, da la bienvenida a la temporada navideña con el regreso del pop up store Miracle.

Presente en más de 50 ciudades alrededor del mundo, el pop- up Miracle también desembarca en México para contagiar de la alegría de la temporada en un ambiente donde se respira festividad.

A partir del 24 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, un espacio de Licorería Limantour se vestirá con todo el espíritu navideño para presentar una novedosa carta de cócteles que destacan por resaltar los sabores y elementos más representativos de la Navidad.

Una buena opción para brindar con los amigos.

Descubre cómo los destilados más populares y mixología de Diageo se reinventan con los sabores de la época decembrina en más de 10 cócteles para disfrutar con la compañía de tus mejores amigos.

La magia de una de las celebraciones más esperadas de fin de año aterrizará en las dos ubicaciones de Licorería Limantour: Polanco y Álvaro Obregón.

Ven y prueba los cientos de cócteles y creaciones de mixología que Licorería Limantour tiene pensado para estas fiestas decembrinas. (Melissa Hom/Cortesía)

Miracle abrirá sus puertas de jueves a lunes en un horario de 6:00 pm a 1:00 am. Para tener acceso al pop- up será necesario reservar a través de Open Table para asegurar la mejor experiencia a los visitantes.

