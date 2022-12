¿Piensas remodelar? Te convienen más los sistemas de construcción ligera

Tras el confinamiento por la pandemia, se registró en México una ola de remodelaciones que marcaron la preferencia de usuarios por mejorar el diseño de sus espacios a través de Sistemas Ligeros de Construcción, debido a la limpieza, rapidez y seguridad de su instalación, además de su gran desempeño acústico y térmico.

Tendencia

De ahí que el 63 por ciento de las especificaciones que realizó este año USG, empresa líder mundial en sistemas ligeros de construcción, se registraron en el sector residencial, lo que significa un crecimiento del 5% con respecto al mismo periodo del año pasado y del 20% por ciento respecto a hace 5 años.

Esta tendencia muestra que los sistemas USG, que tradicionalmente eran especificados en oficinas y centros comerciales en México con sus principales marcas Tablaroca y Durock, hoy se posicionan en el sector residencial, tanto en obras de gran formato, como en vivienda media y horizontal.

Fernando Fernández, director general de USG México y Latinoamérica. (Cortesía)

“Estamos cerrando un año de grandes éxitos en nuestra categoría, México es un mercado en expansión en el que nuestros sistemas han logrado posicionarse en todos los sectores, y en los últimos años especialmente en los hogares, gracias a las ventajas asociadas con su rapidez de instalación, seguridad, durabilidad, diseño y confort” — Fernando Fernández, director general de USG México y Latinoamérica.

Fernández destacó que USG cuenta con proyectos de especificación muy relevantes en todos los sectores, concentrándose el foco del desarrollo inmobiliario en el sector USG - Confidential residencial en nuestro país, siendo las entidades más participativas la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Baja California.

Apuesta por la habitabilidad post pandemia

La auto construcción y la remodelación son prácticas comunes en nuestro país; de hecho, en 2021 se cerró la brecha entre comprar y remodelar, pues según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el 43.1% de usuarios prefirió utilizar su crédito para usarlo en adecuaciones a su vivienda y se espera que para cerrar el 2022 esta cifra crezca al 63%.

USG Sistema de construcción ligera Se prefieren los Sistemas Ligeros de Construcción debido a la limpieza, rapidez y seguridad de su instalación, además de su gran desempeño acústico y térmico. (Cortesía)

Asimismo, esta tendencia se ve reforzada con la última encuesta Nacional de Vivienda que el INEGI realizó en 2020, pues uno de sus hallazgos reveló que el 58.5% de las viviendas propias en México requiere arreglos y remodelaciones; mientras que el 58.1% tienen la necesidad de construir o ampliar espacios.

Esto solo demuestra que hay una gran necesidad de contar con espacios flexibles y de alto desempeño que resistan los impactos sociales, naturales y sanitarios.

Certificaciones que elevan necesidades de bienestar

Las nuevas tendencias han convertido a los hogares en el epicentro del bienestar, por eso la selección de materiales responsables y sostenibles en los espacios va más allá del cuidado al medio ambiente, dado que protege a los ocupantes de los espacios de productos químicos nocivos.

Esto ha derivado en que los sistemas USG reciban certificaciones y estrategias enfocadas en sustentabilidad y wellness como: LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) y WELL.

USG Sistema de construcción ligera (Cortesía)

Es por eso que USG también ha evolucionado para ofrecer mejores soluciones para la construcción de espacios excepcionales y seguros, protagonizando una conversión de los sistemas tradicionales, como cemento y block, a los sistemas ligeros como Tablaroca y Durock.

“Al igual que Estados Unidos y Canadá, que requirieron una solución en un contexto específico como incendios, temblores o el mismo clima, hoy el consumidor mexicano se plantea la necesidad emplear nuestra tecnología, que tiene 120 años de investigación, en su mejor proyecto, que es su hogar”, finalizó Fernando Fernández.

