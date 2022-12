Prueba el auténtico tequila de chile: Ancho Reyes

¿Ya habías escuchado hablar de Ancho Reyes? Este es un licor de chile que en los últimos años ha tomado gran popularidad entre la comunidad de mixólogos a nivel internacional, debido al sabor único que aporta a todas las bebidas. Si todavía no lo conoces, 2023 puede ser un gran año para probar el menjurje de México que ha conquistado más de 40 países.

¿De dónde viene?

Comencemos con un poco de su historia: Todo comenzó en el año 1927, que es cuando nace la receta original en la ciudad de Puebla. En dicha época, en México existía una prohibición de tabaco, así como alcohol, y únicamente nueve familias en dicha ciudad tenían el control de la distribución, producción y venta de licores.

Entre ellas se encontraba la familia Reyes, dueños del secreto sabor detrás del menjurje de chile. Debido a que no quisieron someterse ante la presión de las tarifas impuestas por el gobierno, la receta se perdió durante 90 años. Esta leyenda urbana llegó a oídos del alquimista de bebidas espirituosas y socio fundador de Casa Lumbre, Iván Saldaña, quien, inspirado en su búsqueda para revivir los sabores mexicanos, vio un gran potencial en el mito.

Entre 2005 y 2010, Iván Saldaña en conjunto con Guadalupe García se dieron a la tarea de iniciar la búsqueda de la receta del menjurje de México, apoyados por la familia Reyes. Desafortunadamente ésta había desaparecido. Por esta razón, los exploradores del sabor decidieron hacer entrevistas entre las personas que en algún momento tuvieron contacto con el proceso de creación de este licor y así, de acuerdo a lo que la gente les iba comentando, obtuvieron los nombres de algunos ingredientes y otros artefactos que se usan actualmente.

Como el tanque de maceración de laboratorio. Mediante un método de prueba y error, se consiguió un sabor excelso, fruto de un proceso artesanal. En 2012 se lanzó Ancho Reyes Original, una etiqueta inspirada en la desaparecida receta original. Este nombre rinde homenaje a la materia prima, obtenida de la zona con los vestigios más antiguos del chile poblano, San Martín Texmelucan, y a los creadores… por eso “Ancho” y “Reyes”.

Al pasar de los años, Ancho Reyes lanzó su etiqueta verde. Ambas botellas cuentan con la certificación Kosher, lo que en temas de producción significa que las materias primas son distribuidas solo por un proveedor que cuida meticulosamente los procesos de cultivo por temporada, a través de un proceso artesanal.

Los alimentos Kosher son los alimentos que se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, las cuales son permisibles para el consumo, puesto que cumplen con los requisitos de la dieta de la Biblia Hebrea. (Cortesía)

Si aún no has probado esta icónica receta poblana, no te preocupes porque 2023 es el momento para hacerlo. Desde hoy y durante todo el año, Ancho Reyes establecerá una pop up, al estilo de una clásica Combi, que servirá como estandarte de la mixología en Val’Quirico, Tlaxcala. Aquí, la marca estará presentando algunas de las recetas originales que todo amante del chile deberá probar: la Chela Reyes (con cerveza y un toque picoso), el Gavilán Reyes (una paloma al chile) y su reinterpretación del clásico negroni, pero más mexicano.

Aprovecha el 2023 donde podrás disfrutar a México en el paladar, en Val’Quirico. Este Pueblo Mágico inspirado en la toscana italiana ya no sólo ofrecerá la mejor gastronomía o grandes ofertas para crear un nuevo guardarropa, sino también la mejor coctelería de la mano de Ancho Reyes. Anímate a descubrir el lado más picosito de la vida y escápate por un trago de este artesanal tequila, parte de la rica historia y cultura de México.

