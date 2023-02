Consejos para tener un pelo de impacto

Sabemos que Nueva York es una de las cuatro grandes capitales de la moda, pues año con año se ha encargado de imponer tendencias alrededor del mundo.

Por esta razón, New York Fashion Week se ha convertido en uno de los eventos de moda más importantes a nivel internacional, en el que se pueden apreciar las tendencias que estarán presentes en todas las temporadas.

Moldea tu pelo con el shampoo en seco y logra ese gran efecto de volumen. (Dreamstime)

Hasta el 15 de febrero del 2023 se llevará a cabo este evento, en donde predominarán en las pasarelas grandes outfits, accesorios top y looks versátiles ¡pero eso no es todo! un gran pelo también es un must para lograr un look extraordinario y llamativo en las pasarelas.

Tal vez te has preguntado: ¿cómo puedo lucir y tener un pelo tan cool como el de las modelos? ¡Es muy fácil! Aquí te compartimos algunos secretos…

El experto en stylist, Marco Parra, nos comparte que utiliza dry shampoo en las pasarelas para darle textura y volumen al pelo de las modelos, además menciona que el shampoo en seco es un buen aliado para quitar el exceso de otros productos como: spray, gel, mousse, cera y así lograr obtener mejores resultados para el siguiente peinado.

No importa si el cabello es largo o corto, un pelo con volumen es un gran acierto. Para lograrlo, te recomendamos utilizar el shampoo en seco Batiste ¡la aplicación es súper rápida y sencilla! únicamente agitas la lata antes de usar, separas el cabello en secciones y rocías en las raíces.

La aplicación del shampoo en seco es súper rápida y sencilla. (Dreamstime)

Por último, masajeas con las yemas de los dedos y peinas como de costumbre para moldearlo y lograr este gran efecto de volumen.

Lo mejor de usar shampoo en seco es que tu pelo lucirá limpio y fresco al instante ¡sin usar una sola gota de agua!, refrescando tu look entre lavadas y a cualquier hora del día.

Además, Batiste es la opción ideal si quieres que tu peinado dure mucho más tiempo, ya que también funciona como moldeador.

