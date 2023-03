Nueva York promueve sus emblemáticos y nuevos atractivos turísticos en México

NYC & Company, la organización oficial de marketing turístico y oficina de convenciones y visitantes para los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York, llegó a México para una misión de ventas y medios de comunicación en la que participaron los principales profesionales del sector turístico y los medios de comunicación de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Mérida.

La organización compartió las actualizaciones de lugares nuevos y emblemáticos, los recursos comerciales y las novedades, y la celebración de la diversidad y el espíritu acogedor de la ciudad de Nueva York.

NYC & Company estuvo acompañada en México por diez empresas turísticas de la ciudad de Nueva York. La misión se realizó mientras la ciudad de Nueva York espera recibir a 63.3 millones en 2023, recuperando aproximadamente el 95% del récord de visitantes de 2019.

Para más información turística puedes visitar nycgo.com/explorenyc. (Dreamstime)

Visita los cinco distritos

La ciudad espera dar la bienvenida a 11 millones de visitantes internacionales, incluyendo 429 mil visitantes de México (recuperando aproximadamente el 87% del récord de visitas en 2019 de este mercado).

“Estamos encantados de regresar a México para reconectar y reunirnos con el sector turístico y medios de comunicación en uno de nuestros mercados internacionales más importantes. En conjunto con nuestros socios de la Ciudad de Nueva York y Aeroméxico, estamos orgullosos de invitar a los viajeros mexicanos a reservar su viaje ahora. ¡New York City, el momento es ahora!”, comentó Nancy Mammana, Chief Marketing Officer de NYC & Company.

Por su parte, Tiffany Townsend, Vicepresidenta Ejecutiva de Comunicación Global comentó que “la ciudad de Nueva York está de regreso a lo grande”.

“No hay mejor momento para visitar los cinco distritos, con importantes nuevos desarrollos en infraestructura, hoteles, atracciones, arte y cultura, Broadway, artes escénicas, retail, restaurantes y más, además de nuestros innumerables vecindarios únicos y eventos y aniversarios importantes aún por venir este año. Estamos deseando dar la bienvenida a los viajeros mexicanos a los cinco distritos este año y más allá”, señaló.

En los últimos años, NYC & Company realizó la mayor campaña de marketing turístico de su historia, titulada It’s Time for New York City. Hasta mediados de junio se podrán ver anuncios en exteriores en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Querétaro, en colaboración con Aeroméxico y próximamente se lanzará una campaña digital que durará hasta abril.

Los socios de Nueva York que participaron en la misión fueron Empire State Building, Rockefeller Center, One World Observatory, Hudson Yards, SUMMIT One Vanderbilt, The Museum of Modern Art, Broadway Inbound, City Experiences by Hornblower, New York Yankees, y Guides Association of New York City.

Sobre todo lo que hay que ver y hacer en los cinco distritos de Nueva York, visita nycgo.com. (Dreamstime)

Nuevos hoteles

La Ciudad de Nueva York cuenta actualmente con 127 mil habitaciones de hotel, con un total de 135 mil habitaciones estimadas para finales de 2024. Cabe destacar la reciente apertura del Aman New York; Hotel Barrière Le Fouquet’s New York; Hard Rock Hotel New York; el segundo Ritz-Carlton en la Ciudad y el primer Virgin Hotels New York City, ambos en el vecindario NoMad en Manhattan; Renaissance Hotel Flushing; Radio Hotel en Washington Heights; Moxy Lower East Side; y más.

Entre otras novedades, cabe destacar las mejoras en la infraestructura con más de 20 mil millones de dólares en inversión a través de los aeropuertos de la ciudad; nuevos y mejorados espacios para reuniones, incluyendo 1.5 mil millones de dólares, 111,483 metros cuadrados de ampliación del Javits Center; arte y cultura, incluyendo nuevos espectáculos de Broadway, el recién inaugurado Museo de Broadway, y el próximo Centro Louis Armstrong y el Centro Gilder del Museo Americano de Historia Natural; espacios para artes escénicas, como la reimaginada sala David Geffen del Lincoln Center, y la icónica expansión del Apollo Theater en 2023.

Cocina internacional

Las novedades gastronómicas incluyen nuevos establecimientos de alta cocina hasta exclusivos pabellones culinarios en los cinco distritos; en retail incluye la renovada tienda Tiffany & Co. Flagship en la Quinta Avenida, la nueva Hermès Flagship en Madison Avenue y el regreso de Century 21 en primavera; importantes eventos como el 50 aniversario del hip-hop que inicia este verano; eventos deportivos incluyendo el US Open Tennis Championships (28 de agosto – 10 de septiembre, 2023), el TCS New York City Marathon (5 de noviembre, 2023), y el próximo 2026 FIFA World Cup; y más.