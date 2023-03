Miguel Torruco Marqués: “El Tianguis Turístico sale a la calle”

En el marco de la cuadragésima séptima edición del Tianguis Turístico que tiene lugar en la Ciudad de México, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, habló con Publimetro sobre el presente que vive el sector en nuestro país y los grandes retos que enfrenta en el futuro. Dos de ellos son la cohesión turística en la región maya que une a Centroamérica con el sureste mexicano así como el de mantener a México como opción turística y mantenerla dentro del top 10 de países más demandados por los viajeros.

En el contexto actual, Torruco Marqués hizo referencia a la desaparición de Proméxico. “Finiquitamos el Consejo de Promoción Turística que tenía 22 oficinas y a cambio lo sustituimos con embajadas y consulados que han dado excelente resultado. Es más importante y más profesional invitar a la gran residencia de México en los diferentes países. Nos sale más barato, pero a la vez es más oficial porque nos atienden embajadores y consulados en más de 156 ciudades”, señaló el secretario.

El secretario aseveró que México tiene el reto de mantenerse en el Top 10 de los destinos más visitados del mundo. (Publimetro/Nicolás Corte)

Con estos movimientos y otros al interior de la Secretaría, Torruco hizo hincapié en los datos de la Organización Mundial de Turismo, que reportan que el año pasado el país cerró con tres mil 447 millones de dólares en inversión extranjera, lo que significa 216% más que 2019, además de que supera el registro histórico de 2017. “Y qué decir de los 28 mil 016 millones de dólares que se recibieron por concepto de visitantes extranjeros, que también superó en 14% lo histórico de lo que se tenía en 2019″, destacó el secretario de Turismo.

Torruco Marqués comentó que las acciones que se llevaron a cabo como la no restricción de vuelos internacionales, no endeudamiento, apoyo a los más necesitados, creación de protocolos sanitarios, abastecimiento de vacunas y no cancelar el Tianguis en pandemia, dio como resultado que sólo en 2022 se catapultara al país en la segunda posición, sólo por detrás de países como Francia.

Además, durante los últimos tres años, “México ha experimentando nuevos nichos de mercado que no venían al país, y nos estamos adaptando con la creación de nuevos productos como el Tren Maya, la ampliación de nuevos aeropuertos y carreteras para que el Turismo sea una herramienta de reconciliación social para la población”, agregó.

Durante la pandemia, México escaló en el ránking mundial de Turismo, ¿cómo mantenerse?

— Nosotros veníamos al inicio de la presente Administración trabajando sobre el presupuesto de 2012 a 2018 y para tener referencia México se encontraba en séptimo lugar en turismo de internación, 17 en captación de divisas y lugar 40 en gasto per cápita. El 92.5% del total de turistas que se internaban en nuestro país se canalizaban en seis plazas: Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Estos eran los destinos cuando a nivel nacional hay 253 plazas con verdadera vocación turística dentro de las que 132 son Pueblos Mágicos. Había concentración, pérdida de posicionamiento y falta de innovación y nuevos productos que impactaran en el viajero.Había que democratizar la actividad turística para hacerla más justa y, sobre todo, para que permee en beneficio a las comunidades locales.

Aseguró que finiquitaron el Consejo de Promoción Turística que tenía 22 oficinas y a cambio lo sustituyeron con embajadas y consulados. (Publimetro/Nicolás Corte)

Al cierre de 2018 éramos séptimo lugar en captación de turismo, que es a donde todo mundo promovía y festejaba estar, en el top ten. Y no. En divisas éramos el lugar 17 y en gasto per cápita, el 40; entonces, ya no éramos tal potencia.

De ahí empezamos a trabajar en la construcción de las grandes obras con el objetivo de consolidar lo existente, es decir, por un lado los proyectos presidenciales que se adelantaron a los hechos focalizados en los estados más empobrecidos —Yucatán, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas— con el tren maya y el tren del Istmo para unir los dos mares. Por otro lado, Sectur tiene sus programas propios, pero decidimos compactarnos siguiendo la línea de la austeridad.

En 2022 recibimos 28 mil 016 millones de dólares, 14% más que en 2019; eso obviamente nos está reposicionando y vamos a cerrar este año por arriba de los 31 mil mdd; y cuando se termine toda la obra de infraestructura, obviamente habrá mayores oportunidades de empleo y oportunidades de recreación para el turismo nacional y extranjero.

Como dice, hay buenos datos para México que parten de las decisiones tomadas pero ahora los demás países prácticamente ya han abierto totalmente sus fronteras quitando las restricciones por la pandemia. Tiene un gran reto.

—Sí, sí. Obviamente las grandes potencias que desplazamos como China, Italia, Estados Unidos, España van a retomar su nivel, pero nosotros nos vamos a fortalecer dentro del sexto o séptimo lugar de ingreso de viajeros; y vamos a mejorar cada vez más en captación de divisas.

Esta edición del Tianguis traspasará fronteras...

— Por primera vez invitamos a cuatro países que forman parte del mundo maya: Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y es que para que haya un auténtico mundo maya tiene que haber integración, coordinación y conectividad, y ello nunca se logró. Hoy se logró la conectividad aérea — la aerolínea guatemalteca TAG Airlines firmó un convenio con autoridades de turismo de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán— además de que las autoridades de turismo de México tenemos el firme propósito de promover los destinos turísticos del mundo maya.

Sin salir de este tema, la gran apuesta en la región es el Tren Maya, ¿estará en el encuentro turístico?

— Por supuesto. En el pabellón del Tren Maya se darán a conocer los avances de la obra, las 21 estaciones que tiene y los 14 paradores que ofrece para apoyo a la población local. Además hay que señalar que el Tren Maya, el cual recorrerá diversas entidades del sureste del país a partir de diciembre, no sólo es un transporte de lujo. Va a haber un transporte especial, cómodo, confortable, seguro, digno de los prestadores de servicios, siguiendo la política del presidente para hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, que apoye a la población local, que es lo más importante.

Quintana Roo, como dice, es más que Cancún, Playa del Carmen o Tulum. Su capital ha estado abandonada por años.

— Así es, pero todo esto está cambiando. Chetumal tenía un aeropuerto de 48 años con una sola salida, 20 sillas de espera y una tiendita de sándwiches. Hoy tienen un gran aeropuerto, moderno, internacional, digno de la capital del estado más poderoso de Latinoamérica en materia turística. También tendrá su estación del Tren Maya, y se está dragando el canal de Zaragoza para salir de la bahía de Chetumal al Mar Caribe sin pasar por San Pedro, en Belice; esta obra, que empezó Porfirio Díaz hace 110 años, también la vamos a concluir este año. Además le dimos el nombramiento de Barrio Mágico y se comenzará pronto a intervenir en el Centro Histórico. Tenemos también un programa llamado México de colores, con el que vamos a pintar 140 fachadas, 20 murales artísticos y con todo eso Chetumal se va a reactivar turísticamente hablando.

En 2022, México se catapultó a la segunda posición del ranking mundial de Turismo. (Publimetro/Nicolás Corte)

Muchas veces cuando se habla de turismo solo se piensa en viajeros internacionales , ¿qué hay del turismo nacional?

— El interno es la columna vertebral de la actividad turística. Es el que nos salva en las buenas y en las malas, ya que significa 82% de la ocupación hotelera. En 2019 se desplazaron 258 millones de viajeros nacionales, de ellos, 110 millones usaron las instalaciones hoteleras. El turismo nacional representa un consumo de 147 mil millones de dólares. Ese es el poderío del turismo interno, por ello nos enfocamos en revitalizar los Pueblos Mágicos, impulsar los Barrios Mágicos y crear nuevos productos que toquen a todos los estados, ya cada gobernador decide si mantienen activas las propuestas. Así sucedió con el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Pero también busca abrir los Pueblos Mágicos a los extranjeros con una nueva apuesta de Tianguis.

— Instauramos el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos; el primero fue muy exitoso, el año pasado en Barcelona; fueron 75 touroperadores de 16 países y obviamente ha habido un buen incremento de visitantes extranjeros, porque la pandemia nos dejó un cambio de comportamiento en el perfil internacional. Ahora, les gustan los lugares más abiertos, entrar en contacto con la naturaleza, con la población, con la gastronomía, con la artesanía. Y para eso tenemos 253 plazas de vocación turística, de las cuales 132 son Pueblos Mágicos. Este año, la segunda edición de ese Tianguis será en Los Ángeles.

Y llega el Tianguis a la capital del país en un año de récords.

— El Tianguis Turístico es el evento más importante en el sector en América Latina y esta edición romperá todos los récords. Por primera vez , además, el Tianguis Turístico saldrá a las calles para que todos sean partícipes de la cultura y de esta fiesta turística que llega a la Ciudad de México. Concretamente las actividades que salen del Centro Citibanamex se concentrarán en el paseo de la Reforma y en Chapultepec justo coincidiendo con el Festival de Primavera en el Centro Histórico.

