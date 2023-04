Cuatro estilos de tenis para lucir en esta primavera

1. Clásicos con creatividad

Para la temporada Primavera/Verano 2023, adidas Originals reunió las cuatro siluetas en su más reciente campaña Home of Classics.

La campaña como tal cuenta con un elenco de figuras pioneras de todo el mundo a nivel global, incluyendo a Lil Dre, Kalya Montoya y Marcos Montoya de Los Ángeles, y a Dee Koala, Mzwandile Sithole y Andile Dlamini de la revolucionaria marca y colectivo de Ciudad del Cabo, Broke Wear.

Abarcando geografías y culturas diferentes y convirtiendo a Ciudad del Cabo en un espacio para la experimentación, Home of Classics demuestra cómo se pueden superar aún más los límites de la creatividad cuando las comunidades se unen bajo un mismo propósito.

2. El básico ideal

El 550 representa el calzado normcore de New Balance. Es un básico en cualquier outfit y las nuevas siluetas rinden homenaje al original de 1989 definido por una generación de basquetbol.

En la actualidad, el 550 se caracteriza por incluir una mezcla de colores más vibrantes donde resalta la N y se conjuga lo retro del calzado original con una propuesta moderna, limpia y fiel a su legado.

Los encontrarás en cuatro nuevos colores, donde las combinaciones resultan ideales para usar con diferentes estilos de vestimenta.

3. Estampados florales

Estilo floral, estampados, tejidos y bordados son las bondades que te ofrecerá la nueva colección Converse Festival en este 2023.

Siluetas como Run Star Hike, Chuck 70, Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor All Star Madison, y las plataformas Chuck Taylor All Star Lift estarán decoradas con bordados de margaritas y girasoles; estampados ocultos como Festival Smoothie para mantener las buenas vibras, y los colores neutros con detalles brillantes que se robarán el show.

Los tejidos de crochet con inspiración bohemia y toques sutiles de brillo, mantienen un estilo atemporal y serán la pieza que necesitas para completar tu look listo para un festival.

Toda la colección incluye materiales de alta calidad y una amortiguación ideal, gracias a las plantillas creadas para aguantar un alocado día lleno de música y diversión en esta temporada.

4. La magia del ajolote mexicano

El Sk8-Hi encabeza la colección con ilustraciones de ajolote que destacan sobre un fondo negro y el clásico sidestripe en color blanco.

Por otra parte, el Authentic se suma a esta presentación con estampados de ajolotes de colores azul, morado, rosa y verde que destacan el folklore mexicano.

(Roberto Ferrer Carrillo)

El proceso creativo de esta colección se puede apreciar en los detalles de color e ilustración en todos los acabados del calzado y apparel, se trata de un homenaje a uno de los animales endémicos más representativos de nuestra cultura.