Bótox, las respuestas que te quitarán tus dudas

La aplicación del bótox se ha popularizado en los últimos tiempos y ya muchas personas se animan a probarlo dado sus resultados estéticos y su efecto rejuvenecedor sin necesidad de cirugía. El doctor Raúl López Infante y Saldaña, cirujano plástico estético certificado, nos explica todo lo que debes saber antes de hacerte dicho tratamiento.

¿Qué es el bótox?

— El bótox es una toxina botulínica, un medicamento o subunidad, la cual nos ayuda a paralizar selectivamente algunos músculos para quitar las arrugas de la cara. Se utiliza de forma estética principalmente en nuestro rubro.

Raúl López Infante y Saldaña es reconocido por ser el cirujano de celebridades nacionales e internacionales. (Cortesía)

¿Cómo se debe preparar la persona antes de aplicárselo?

— No hay ninguna preparación, simplemente la limpieza de la piel antes de ponerlo. Se aplica con unas pequeñas agujas y es un procedimiento en quirófano que nos lleva cinco o diez minutos.

¿En qué parte del rostro se puede aplicar?

— El medicamento viene en un frasco y se extrae con una jeringa, con eso se contabiliza las unidades que normalmente ponemos en la cara y que puede ser en el entrecejo, la frente, las patitas de gallo alrededor de los ojos y el cuello, esas unidades se aplican con unos simples piquetitos.

¿Quiénes se ponen más bótox, las mujeres o los hombres?

— Es mucho más popular entre las mujeres, pero ahora los hombres se lo aplican cada día más, creo que ya no es cuestión de género, no depende de eso, porque nos ayuda en el cuidado de la piel y a vernos y sentirnos mejor.

También los hombres se preocupan por su apariencia física y buscan cada día más este tipo de tratamientos estéticos. (Dreamstime)

¿Qué cuidados se deben de tener después de su aplicación?

— Se recomienda no hacerse faciales o masajes porque lo diluimos, no tocarse la cara las primeras 24 horas y no hacer ejercicio extenuante durante el mismo día de la aplicación, después puedes seguir tu vida normal.

“Nosotros conocemos la inserciones musculares, vemos dónde se forman la mayoría de las arrugas y decido cómo bloquear ese músculo para que deje de moverse y de romper la piel. Su efecto se empieza a ver a partir del tercer o quinto día”. — Raúl López Infante y Saldaña, médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

¿Se pueden pasar de la dosis?

— La dosis está establecida en el bótox, lo que puede fallar es la técnica de la persona que lo aplica. Por eso recomendamos que lo aplique un buen cirujano plástico o dermatólogo. Las especialidades médicas normalmente tienen consejo y en cirugía plástica está el Consejo y la Sociedad de Cirugía Plástica donde estamos registrados todos los cirujanos formados por más de 15 años, dermatología sigue el mismo proceso.

El bótox sirve para reducir arrugas que han aparecido por lo signos de expresión. (Dreamstime)

Dos mitos sobre el bótox

1. “La gente cree que le puede caer mal o piensa que se puede intoxicar porque se llama toxina y la verdad es que un fragmento elaborado en laboratorio donde lo dividen, es una subunidad de la toxina totalmente inocua, no lástima y el efecto es totalmente reversible”.

2. “Siempre me preguntan, ¿si ya me puse, qué me va a pasar, me lo tengo que seguir poniendo? Te lo puedes poner una vez y te va durar entre cuatro y seis meses, sino te lo vuelves a poner, recuperas al 100% la movilidad de tus músculos, no tiene ningún efecto adverso y es temporal”.

