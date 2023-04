Esta es la nueva colección de Prada para Primavera-Verano

Arma un look cómodo y chic.

El momento en que elegimos un atuendo para estas fechas puede traernos una gran felicidad si tan solo nos imaginamos disfrutando del sol y la playa, sin embargo, esto también puede ser un momento estresante si esta prenda tan importante no nos hace sentir cómodos y no encontramos los accesorios necesarios.

Con esto en mente, Prada nos presenta su nueva colección Primavera Verano, en la que podremos encontrar una gran diversidad de accesorios pensados en no sólo hacernos lucir increíbles, sino mostrarnos que un look en tendencia nos permitirá pasar más tiempo disfrutando y sacando nuestro lado más espontáneo.

Para elevar y resaltar nuestros atuendos es importante tener accesorios de calidad para acompañar cualquier prenda. Nos brindan más presencia y hacen resaltar y potenciar nuestra personalidad.

Colores muy combinables presenta esta colección. (Cortesía)

El outfit

Con el verano vienen los tejidos color arena, las sandalias trenzadas, y los colores pastel como el lila, para combinar y complementar nuestros looks fuera del agua y disfrutar cada momento.

El clima ideal se disfruta también usando las nuevas bolsas con telas y diseños en tendencia, perfectos para todos los gustos.

No olvides los accesorios. (Cortesía)

La historia de Prada

Se cuenta con pisadas, de esas que te llevan a recorrer diferentes caminos pero que con constancia, entrega y determinación te hacen encontrarte con nuevas oportunidades

Desde España hasta México, con tan solo 28 años de edad, Francisco Prada se embarcó en una aventura en busca de oportunidades que lo llevaría a descubrir una de sus más grandes pasiones: La moda en piel. Pasión que lo llevaría a construir su propia marca, que con el sello distintivo de su apellido sería no solo un legado familiar, sino formaría parte de los pasos de los mexicanos.

Arma tu outfit elegante casual. (Cortesía)

Calzado y accesorios de lujo, hechos por españoles reconocidos por su autenticidad y tradición artesanal.

La historia de un español con corazón mexicano sigue más viva que nunca, ya que gracias a su huella, cariño y dedicación, Prada sigue innovándose y expandiendo su alcance.

Hoy cuenta ya, con 35 boutiques físicas y una tienda en línea, lo que representa el sueño de Francisco hecho realidad.

