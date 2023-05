Reconocen el trabajo de ser mamá

Además, 41% de ellas estaban económicamente activas, cifra que nos muestra el esfuerzo de quienes además de ser madres se convierten en jefas de familia y sostén de sus hogares.

El 59% restante eran no económicamente activas, sin embargo, también hay que resaltar el esfuerzo del trabajo no remunerado que significa ser ama de casa.

Por ello, en este Día de las Madres 2023, Neverías Frody quiere enaltecer el trabajo y esfuerzo de todas las madres mexicanas para invitar a sus familias a llevar un pedacito de felicidad hasta sus hogares con el regalo ideal para las reinas del hogar: las Nievettas, un pastel de helado que está disponible en las más de sus 50 sucursales en sabores Queso con Zarzamora, Cajeta, Pay de limón, Chocolate Conejito y Oreo.

“El esfuerzo del trabajo de las madres mexicanas es invaluable y a veces la situación económica está un poco complicada para quienes buscan el regalo ideal para mamá en este 10 de mayo. Por ello, queremos invitarlos a llevar a sus mamás por uno de nuestros postres vueltos helado para no dejar de festejar a quienes nos dieron la vida, son un eje fundamental para el funcionamiento económico y social de nuestro país.” — Beatriz Rodríguez, directora general de Frody.

De acuerdo con datos del mismo censo, se estimó que 63% reportaron ser empleadas u obreras, 26% trabajaban por cuenta propia, 4% eran ayudantes con pago y únicamente 3% reportaron ser empleadoras. Además, su participación económica se ve reflejada principalmente en los estados de Colima (51.0%), Baja California Sur (50.7%), Baja California (49.8%) y la Ciudad de México (48.8%).

“Si bien hay estados donde no hay una participación tan alta de las mamás en la economía del país, como Veracruz, Zacatecas y Chiapas, en Frody queremos reconocer también el trabajo no remunerado que significa ser madre y que también merece ser nombrado. En este 10 de mayo no olvidemos reconocer esta labor y darle la importancia que se merece” finalizó Rodríguez.

