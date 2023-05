La pasta, energía natural que las mamás necesitan en su mesa

Eres actriz y bailarina, ¿cómo has encontrado el balance en tu alimentación?

— Tratando de consumir en mi dieta productos sanos y de calidad, por ejemplo, a veces se nos antoja el carbohidrato simple, que es realmente delicioso, pero solo te da energía de momento y luego te vienes abajo. Sin embargo, hay carbohidratos que nos ayudan a tener energía durante todo el día que nos hacen sentir satisfecho, por ejemplo la pasta me gusta mucho y es uno de los platillos que siempre está en mi mesa.

La pasta es una fuente saludable de carbohidratos complejos. (Dreamstime)

¿Qué beneficios te ha aportado?

— Antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar en el teatro, era una obra muy demandante físicamente, bailaba de inicio a fin por dos horas, no solo yo, sino todos mis compañeros y necesitaba consumir algo antes de cada función porque literalmente después de terminar pesaba un kilo menos por el desgaste, por lo que necesitaba comer carbohidrato, pero del bueno, como la pasta y la preparaba de una manera muy saludable para tener energía porque eran dos funciones en el día. Es algo que viví, antes no sabía, incluso llegué a consumir otras cosas y después me sentía agotada.

Nos puedes compartir alguna receta

— Soy la peor para compartir recetas porque siempre las tengo apuntadas, pero una de ellas me gusta porque es muy sencilla. La puedes hacer como ensalada, fría, al tiempo o en el horno, de tantas maneras e irla comiendo camino a tu trabajo en el coche, porque no siempre tienes el tiempo de comer en tu casa y comes donde sea. Escoges la proteína de tu preferencia por ejemplo atún o pollo, la puedes meter al horno con aceite de oliva, jitomate cherry y un poco de queso feta, después le agregas la pasta y listo, es algo que puedes llevar a todas partes.

¿Cómo pueden las mamás integrar esas recetas para tener una dieta equilibrada?

— Actualmente las mujeres hacemos tantísimas cosas, trabajamos, somos mamás, hijas, esposa, amigas, eso es difícil y muy demandante, por ello, necesitamos el doble de energía. Ya de por sí el trabajo nos exige bastante esfuerzo porque no es solo lo físico, sino el estrés de hacer cosas y de moverte de un lado a otro. Soy mamá de cinco y cuando me siento medio down y sé que tengo muchas actividades, un plato de pasta siempre cae bien, así la incorporé y ya es parte de nuestra dieta familiar, siempre decimos que la pasta engorda y no es así, hay que romper esos mitos, porque algunas están hechas de trigo y agua, solo depende de cómo la cocines.

La actriz Biby Gaytán nos dice cómo logra una dieta balanceada. (Publimetro)

Cómo comerla de forma saludable

La cocción es importante. Lo ideal es consumirla al dente, ya que tiene un índice glucémico más bajo que la pasta más cocida.

Puedes combinarla con verduras, salsa de yogur casera o de soja, jugando con mezclas de especias y acompañarla con aceite de oliva virgen extra.

Sabías que…

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Epidemiología I.R.C.C.S. Neuromed de Pozzilli, en Italia, la pasta , plato por excelencia de la gastronomía italiana, no engorda.

, plato por excelencia de la gastronomía italiana, engorda. Los resultados demostraron que su consumo no está relacionado con un mayor peso corporal sino que al contrario, quien come pasta habitualmente tiene un IMC más bajo y menor circunferencia abdominal, sobre todo si es mujer . Es decir, si se consume con moderación -unos 50 gramos de media al día- tienden a estar más delgadas y en forma que aquellas que limitan su consumo.

y menor circunferencia abdominal, sobre todo si es . Es decir, si se consume con moderación -unos 50 gramos de media al día- tienden a estar más delgadas y en forma que aquellas que limitan su consumo. Por su parte, los expertos de Yemina afirman que la pasta es un producto de esencia natural, elaborado de sémola de trigo 100% y agua, por lo que provee de energía de manera natural en cada plato que disfrutas.

es un producto de esencia natural, elaborado de sémola de trigo 100% y agua, por lo que provee de energía de manera en cada plato que disfrutas. Una de las ventajas es que puede ser rica en carbohidratos complejos, los cuales son una fuente importante de energía para el cuerpo humano. Estos carbohidratos se convierten en glucosa, la cual es utilizada por las células del cuerpo para producir energía. Además, es fuente de energía de liberación lenta, lo que significa que proporciona energía sostenida a lo largo del tiempo.

Los alimentos saludables son la mejor fuente de energía. (Dreamstime)

