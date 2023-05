Celebra el Día internacional de Goku con estas nuevas figuras

Llegaron los kits de modelismo de alta calidad con detalles únicos en cada pieza y un sistema de armado innovador ¡listo para ensamblarse! con el que los fans podrán construir y personalizar a sus personajes y vehículos favoritos para recrear las escenas más emocionantes de sus franquicias preferidas.

Estos kits nacieron en 1980, desde entonces han evolucionado hasta convertirse en armables que pueden disfrutar niños y adultos.

Consigue las figuras de Dragon Ball Super. (BANDAI)

Cada creación se produce con mucho esmero para lograr colores y efectos tan reales como los vistos en pantalla. Las figuras terminadas son completamente articuladas para reproducir numerosas posturas icónicas, listas para jugar o desplegar una perfecta exhibición. Su modo de juego consiste en tres pasos:

Construye. El sistema de armado es tan simple que resulta bastante entretenido, dejando una gran satisfacción al terminar y disfrutar de una pieza de gran calidad y detalle.

Descubre. El ensamblado de cada kit nos demuestra cómo un personaje toma forma real fuera de la pantalla hasta convertirse en una pieza que podemos tener en nuestras manos.

Personaliza. ¡La creatividad no termina! podemos personalizar agregando detalles extras para dar todo el realismo que queramos.

Si eres fan puedes armar a los Guerreros Z. (BANDAI)

En cada caja, los fans encontrarán diferentes laminas con las piezas de ensamble y un instructivo de armado. La ingeniería de cada kit cuenta con cortes predefinidos que permiten desprender las piezas fácilmente. Cada una de éstas cuentan con pintura y acabados a detalle y están desarrolladas con una tecnología especial para que embonen a la perfección unas con otras sin tener que usar pegamento. Además, tienen inserciones especiales para brindar movimientos completos de articulaciones.

La línea de Bandai Hobby se irá complementando a lo largo del año, comenzando en el segundo trimestre del año con la colección de Star Wars con kits que incluyen personajes de The Mandalorian como “1/144 The Mandalorian (Beskar Armor)”, “1/4 Grogu” y la nave “Razor Crest” clásicos como el “1/144 Millenium Falcon (Star Wars: The Rise of the Skywalker)”.

"Baby Yoda" forma parte de la colección. (BANDAI)

Para mediados de año llegarán kits de “X-Wing Starfighter”, también “1/144 Boba Fett” y su nave. Dragon Ball contará con figuras como “Figure Rise Standard Son Goku” y algunas versiones para principiantes.

