Los mejores destinos para comer mariscos en estas vacaciones de verano

Una de las principales razones para disfrutar de las vacaciones son los platillos que tenemos la oportunidad de degustar. Con la próxima llegada del verano a México y para asegurarte de encontrar las mejores opciones para que descubras nuevas opciones gastronómicas en estas vacaciones.

1. Veracruz

El estado de Veracruz siempre se ha reconocido por su deliciosa gastronomía, que en su mayoría está basada en mariscos gracias a su cercanía con la costa. Uno de sus platillos más representativos es el huachinango a la veracruzana, el cual es un pescado preparado con una salsa de jitomate, cebolla, ajo, aceitunas, alcaparras y chile güero, en muchos restaurantes acostumbran a acompañarlo con arroz y frijoles. Si estás de visita, te recomendamos hospedarte cerca del centro para que puedas conocer los diferentes restaurantes que hay en la zona.

Veracruz es uno de los puertos más activos del país. (Dreamstime)

2. Mazatlán, Sinaloa.

Uno de los destinos favoritos de los amantes de los mariscos. La cocina mazatleca ha ganado bastante popularidad en el último año gracias a un platillo en específico: el famoso aguachile, el cual se prepara con camarón crudo, cebolla, pepino, cilantro y aguacate, la mezcla es marinada en jugo de limón y chile. Si estás planeando visitar Mazatlán en familia.

3. Acapulco, Guerrero.

Acapulco es uno de los destinos turísticos imperdibles en esta lista, no solo por ser uno de los preferidos de las personas que viven en CDMX, si no por su deliciosa cocina llena de mariscos frescos. No te vayas del lugar sin probar el exquisito pescado a la talla, el cual es preparado a la parrilla con una mezcla de chiles secos, ajo, jitomate y especias, ideal para compartir en familia. Si planeas visitar este destino con varias personas.

El puerto de Acapulco es uno de los destinos consentidos de nacionales y extranjeros. (Dreamstime)

4. Ensenada, Baja California.

¿Quién no ha escuchado antes de los tacos Ensenada? Este delicioso platillo consta de pescado capeado, servido en una tortilla con una ensalada de col, crema, cilantro y salsa. Originario de Baja California se ha popularizado en todo el país desde hace muchos años. Si buscas otra opción, también podrías probar unas almejas estilo ensenada, las cuales se preparan con mantequilla, cebolla, tomate, sal, pimienta y queso.

5. Culiacán, Sinaloa

Otro destino famoso por sus aguachiles es Culiacán, Sinaloa. Si no eres precisamente fan de los mariscos crudos, no te puedes ir de este lugar sin probar los tacos gobernador, los cuales son preparados con camarones, chile poblado, salsa de jitomate, cebolla, queso y aguacate.

Disfruta de estas opciones en tus próximas vacaciones y prueba los deliciosos platillos que nuestro país tiene por ofrecer a todos sus turistas.

