Born to be wine, el festival que acerca la cultura del vino a los jóvenes

Como antesala a las fiestas de la vendimia y con el propósito de acercar la cultura del vino a las nuevas generaciones se llevó a cabo la octava edición del festival Born to be wine, la primera y única fiesta en México donde los jóvenes tienen la oportunidad de apreciar esta bebida y conocer un poco más sobre ella a través de talleres, catas, muestras gastronómicas y gran ambiente musical.

El festival también ofreció nuevas propuestas gastronómicas. (Publimetro)

La sede de este evento fueron los viñedos Cuna de Tierra, ubicados en la carretera Dolores Hidalgo, Guanajuato donde los asistentes despertaron todos sus sentidos y disfrutaron al máximo las experiencias relacionadas con las bebidas espirituosas, deleitando también su paladar con exquisitos platillos rodeados del mejor ambiente.

Un fin de semana para convivir con los amigos. (Publimetro)

Los asistentes pudieron disfrutar de diversos talleres. (Publimetro)

Turismo enológico

También fue la oportunidad de recorrer San Miguel de Allende, Guanajuato, que se ha convertido ya en un referente para los amantes del vino, ya sean viajeros nacionales e internacionales, quienes buscan adentrarse en la tradición culinaria y enológica que ofrece una de las ciudades patrimonio de la Humanidad más distinguidas de México.

En México se producen vinos que han sido premiados a nivel mundial. (Publimetro)

“La idea es acercar el vino a la juventud. ¿Cómo lo hacemos? a través de sus gustos, la juventud gusta de música, buena vida, fin de semana con sol, por eso nació este festival. Hemos hecho una labor muy importante para que a la gente no le dé miedo el vino porque muchos piensan que es un producto para gente grande”, aseguró Joe García Luna, fundador de Born to be wine.

Joe García Luna, fundador de Born to be wine. (Publimetro)

Talleres y más

Así, bajo la temática del Viejo Oeste, esta edición estuvo acompañado de un programa lleno de actividades donde los asistentes pudieron aprender más sobre las bebidas espirituosas de la mano de reconocidos sommeliers quienes hablaron, en catas y degustaciones, sobre la historia, expresión y versatilidad que tienen algunos licores como son el tequila, el ron, la ginebra y por supuesto, el vino.

En los talleres, los asistentes pudieron aprender un poco más de la versatilidad de diferentes etiquetas. (Publimetro)

“Más que romper la expectativa cada año es diferente porque vienen distintas personas. Es un momento en el que la gente quiere venir a disfrutar un fin de semana y vivir algo que nunca ha vivido. Somos el primer wine, food and music fest de este estilo con música electrónica, comida, vino y otras bebidas que existe en el mundo. Born to be wine fue fundado en 2014 y actualmente después de ocho años, sin contar la pandemia, se ha convertido en algo inédito. Hoy, la gente lo aprecia y piensa que es distinto, es un evento consolidado, normalmente contamos mil asistentes quienes felices aprenden sobre vinos mientras conviven con otras personas”, concluyó García Luna.

