“La noche dice nunca”, el renacer hecho poesía de Camila Melo

Con un librero de fondo en una tarde de sábado bogotano, Camila Melo Parra nos recibe en la comodidad de su hogar para hablar por videollamada de lo que es su primer poemario, el cual, fue presentado en la última edición de la Feria Internacional del Libro 2023 en Bogotá.

La antesala de lo que es un trabajo histórico -y casi caótico- de más de 10 años en la vida de la poeta colombiana, quien abrió las puertas de su alma y corazón para charla con nosotros de lo que representa su primer trabajo editorial -que corrió a cuenta Silaba Editores, una editorial colombiana independiente-.

“La noche dice nunca” es el resultado de lo que es un renacer a través de la poesía. Melo ha transitado los últimos años -pandémicos y no- por una serie de hechos que han revolucionado su sentir. Su vida -un tanto canónica- ha dado resultado en un poemario que siempre ha estado en permanente estado de gestación.

Camila entrega a su público y círculo cercano un trabajo que fue producto de una serie de donaciones en su cuenta de Twitter, una Vaki y la confianza de la editorial colombiana Sílaba Editores. A pesar de estar en permanente contacto con el mundo editorial colombiano, Melo decidió tomar el 2023 ‘por los cuernos’ y lanzarse ahora como escritora. Tal vez un vacío que la recibió gustoso de su llegada.

“Sujetas esa palma de la mano como si fuera tu patria. Abres los ojos y te das cuenta de que el tiempo ha sido demasiado breve y que debes regresar al aquí y al ahora.” — Fugacidad

Camila Melo habló para Publimetro México semanas previas a la presentación de su libro en la FIL Bogotá 2023 sobre este nuevo trabajo, las transformaciones que ocurrieron para que “La noche dice nunca” estuviera en sus manos y sobre lo esperanzador que es iniciar su vida como poeta en el mundo editorial.

-Entrevista-

¿Quién es Camila Melo?

Gracias por el espacio. Creo que las palabras serían utópica, porque sí soy muy soñadora. Apasionada, trascendental, muchas veces sensible y amorosa. Creo que esos objetivos llenan todo lo que lo que soy.

Me emociona mucho este lanzamiento porque te conozco, conozco tu historia, conozco todo lo que ha pasado para que llegues a este punto. Quiero saber ¿cuál es la emoción que pasa por tu cuerpo al saber que en un evento tan trascendental como es la FIL presentas esto que tanto esperabas? Sobre todo, porque recurriste a fondeadoras para destinar recursos, no es tan fácil logarlo. ¿Qué pasas por tu cuerpo ahora que vas a estrenar?

Creo que que la emoción es indescriptible, no solamente es pensar en una meta y en la culminación de un sueño, sino, pensar de qué manera este es como como de alguna manera el principio de él, es escribir. Hace mucho tiempo escribo. Creo que esto es parte de la historia y como la música ha sido elemental -en particular la música de Santiago Cruz-. Desde que empecé a escribir la música y la escritura empezó a salvar mi vida y de alguna manera, a darme un lugar que yo no sentía propio acá, en este plano cotidiano, llámese universidad, un trabajo, una relación. De no encontrar una sintonía real o una comodidad con ese espacio, sí lo encontraba a través de la escritura. Sentía de alguna manera que que yo podía realmente ser yo.

En principio, sí fue un ejercicio un poco catártico de encontrar un lugar, por así decirlo. Luego, se convirtió en una especie de conexión muy bonita con otras personas. Siento que que muchas veces cuando nos relacionamos de maneras muy cotidianas, en el día a día y demás, siempre estamos funcionando como máquinas. El arte siempre nos permite conectar de maneras mucho más profundas con el otro, así tú te conectes por un instante en un concierto con alguien y nunca más vuelvas a ver en eso, así muchas veces puede ocurrir a través de un texto, así como muchos de los poetas que yo he leído durante toda mi vida me han logrado permear y realmente conmover siento que lo que yo escribo hace también -de alguna manera- esa resonancia.

También puedo decirte que he logrado conocer personas maravillosas en lugares, que nunca habría pensado, eh? Como no sé algunas vacaciones, que creo que fue mi primer viaje en familia a Cancún y yo dije. Bueno, voy a conocer Cancún pero quiero saber que qué está pasando ya culturalmente y empecé a buscar, eh? Qué grupos activos están de poesía y demás.

Con respecto a los 10 años que pasaste escribiendo este poema, ¿qué puedes decirnos al respecto?

Creo que que a veces me tardé en buscar el camino de la publicación. El año pasado ya estaba así como bueno también pasando por una etapa, no tan fácil mentalmente, necesitaba un poco de aire, un suspiro [...] es el colmo porque puedo hacer esto por los otros y no puedo hacerlo por mí y alguien -así que quiero un montón-, mi editora me escribió, se llama Lucía Donadío. Es una mujer que conozco hace de siete años, aproximadamente y que tiene una editorial que yo respeto muchísimo, yo conozco los libros de de ella, es una editorial colombiana pequeña que está en Medellín y existe hace 15 años. Ha publicado publicado a grandes periodistas del país que yo admiro mucho.

Ella me escribió un mensaje después de yo intentar hacerlo.Yo me decía: “Esto es muy dramático” hasta que ella me dijo: “¿Tú eres muy terca, no? No puedo creer que nunca hayas visto la opción de publicas con nosotros. Yo te publico.”

Me cree una cuenta en Crowdfunding para recolectar recursos económicos -porque la editorial es una editorial independiente- y pedí a mis amigos en redes, explicándoles que yo escribía desde hace 10 años, que me encantaría que me apoyaran en este sueño y bla,bla,bla.. Y sucedió. Junté alrededor de uno 20 mil pesos mexicanos y le di a la editorial el 80% para la impresión, lo otro lo utilicé para cuestiones de difusión, etc.

La portada de tu libro es un faro, teniendo en cuenta que es algo muy tuyo, ¿qué significa? ¿Por qué elegir un faro?

Tiene que ver mucho porque hay una canción que me gusta mucho que se llama 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler y básicamente, es como una reflexión sobre la mirada hacia hacia los momentos de luz que tenemos los seres humanos. Uno anda por la vida muchas veces buscando precisamente que haya lucidez, que haya un momento realmente decadencia de armonía, la luz está asociada mucho con la armonía, pero él dice que lo que importa en verdad son los 12 segundos de oscuridad, precisamente haciéndonos pensar que ahí está como ese eco y tiene que ver mucho con lo que me decías anteriormente y es tener esa capacidad de estar un poco dentro de la oscuridad.

En este poemario, hay muchos visos de oscuridad también, de la oscuridad vista como las desgarraduras, como las frustraciones, como las incertidumbres porque realmente eso esas son parte de las sensaciones. Este faro de alguna manera nos nos dice que en algún momento vamos a encontrar luz pero también es una invitación a que en ningún momento estamos viendo el reflejo. La invitación también es preguntar qué pasa en esos momentos donde la luz caduca y simplemente estamos nosotros en nuestra oscuridad.