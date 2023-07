Los mega chicharrones preparados del Centro de CDMX ¡Pesan más de 1 kg!

Con información de Dónde Ir.

¡Hay chicharrones preparados del centro de CDMX! Si un chicharrón preparado de tamaño normal es delicioso, ahora imagina uno de tamaño gigante ¡el doble de sabrosura!. Caminando por el Centro Histórico de la Ciudad de México encontramos una botana a la que seguro tendrás que hacerle un buen espacio en la barriga, pues su tamaño es GIGANTE.

Se trata de Señor Chicharrón, el puesto callejero que vende las botas más extra de el primer tramo de la ciudad. Te contamos más a continuación.

Señor Chicharrón; allí puedes comer los chicharrones preparados más grandes de la CDMX

¡Los cazadores de antojitos callejeros tienen que ir! Si eres de buen diente y amas explorar los sabores de la ciudad a través de sus puestos callejeros. No te puedes perder estos chicharrones preparados de tamaño gigante en CDMX. Lo más cool es que cuentan con diferentes topping para hacer aún más interesante esta botana.

¿Dónde está el Señor Chicharrón? Sobre Avenida 20 de Noviembre, casi frente al Liverpool del Centro Histórico, se encuentra el Señor Chicharrón. Este lugar es fácil de reconocer por las largas filas de espera que hay los fines de semana o por los clientes contentos que van paseando con su chicharrón preparado (nada discreto) gigante.

Los mega chicharrones llevan la crujiente base tradicional, una capa generosa de crema, cueritos picados, col, jitomate, rebanadas de aguacate, limón y salsa. La receta se vuelve más interesante cuando le añaden diferentes toppings. Puedes elegir entre pepino, zanahoria, jícama o hasta piña.

Para darle más sabor se le pone salsa Valentina, tajín, miguelito, salsa de casa, ajonjolí garapiñado y más.

¿Qué pedir en Señor Chicharrón?

Existen cuatro tipos de chicharrones preparados y el costo va a depender del tamaño (chico, grande o mega) y los toppings que lleven, pero no te preocupes que el precio va de los 15 pesos hasta los 90 pesos. También tiene agua de sabor desde 15 pesitos.

Jefe : Es el más sencillo de todos y lleva crema, col, cueritos, jitomate, aguacate, salsa tajín y miguelito. Si eres más clásico este antojito es tu opción.

: Es el más sencillo de todos y lleva crema, col, cueritos, jitomate, aguacate, salsa tajín y miguelito. Si eres más clásico este antojito es tu opción. Patrón : el nivel sube y esta botana lleva los ingredientes básicos más piña, pepino y ajonjolí garapiñado.

: el nivel sube y esta botana lleva los ingredientes básicos más piña, pepino y ajonjolí garapiñado. Señor : Un chicharrón que lleva jícama, zanahoria, piña, tajín y miguelito

: Un chicharrón que lleva jícama, zanahoria, piña, tajín y miguelito Mister: Además de la base clásica del chicharrón a este le agregan zanahoria, piña, ajonjolí dulce, la salsa secreta de la casa y miguelito.

¡Seguro te va a encantar! La mezcla de texturas y sabores se conjugan tan bien que no creerás que lleva ingredientes tan diferentes. Si eres muy picky y no comes de todo, en este puesto callejero del centro te dan la opción de omitir ingredientes. ¿Te animas a ir?.