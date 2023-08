Cómo cuidar de la zona v y mantener una higiene íntima adecuada

Evita irritaciones en la zona, aunque no lo parezca, es una situación muy común entre las mujeres. La piel de la zona es más delicada y muchas veces lo olvidamos.

Todas contamos con básicos para todo tipo de situaciones: desde las prendas esenciales que te ayudan a armar un outfit en cuestión de segundos hasta productos que usamos en diferentes rutinas para cuidar el pelo, cara, manos, etcétera. Sin embargo, y a pesar de su importancia, pocas niñas, mujeres y personas menstruantes tienen una rutina básica diaria para el cuidado de la zona V. Mucho se debe a la falta de información y diálogo.

De acuerdo a la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual realizada por Essity, en conjunto con #MenstruaciónDignaMéxico y Unicef 69% de las mujeres afirman que tenían poca o ninguna información cuando tuvieron su primera menstruación. Hoy, sólo 16% de las jóvenes tienen conocimientos precisos sobre el ciclo menstrual.

Rutina de cuidado íntimo diario

La piel de tu zona V es mucho más sensible que el resto de tu cuerpo y necesita mantener un pH ácido balanceado para fortalecer las defensas naturales y estar sana. Usar jabón normal y otros productos que se aplican en el cuerpo, alteran el pH de la zona y aumentan las posibilidades de molestias e infecciones.

1. Refresca tu rutina en la regadera

Así como tu cara y otras partes del cuerpo necesitan un jabón con características específicas, tu vulva también lo necesita. Busca un jabón íntimo que contenga ácido láctico, un ingrediente natural que balancea el pH de tu zona V y la protege contra los factores que causan incomodidad y malos olores. La mejor opción son los jabones íntimos hechos especialmente para esta parte. Son seguros de usar todos los días, aquellos que están aprobados ginecológica y dermatológicamente.

69% de las mujeres que participaron en la “Encuesta Nacional de Gestión Menstrual” afirman que tienen poca o ninguna información sobre la menstruación. (Dreamstime)

2. Cuídate cómodamente todo el día, todos los días

El flujo vaginal es normal. Sin embargo, cuidar tu zona V no debe ser incómodo mientras realizas tus actividades. No importa si estás en la oficina, en la escuela, haciendo ejercicio pesado o meditando, con protectores diarios podrás realizar tus actividades cómoda y segura.

3. Prepárate para los imprevistos

Mujer prevenida vale por dos. Así que no olvides traer en tu bolsa o mochila toallitas húmedas que contengan ingredientes naturales como extractos de aloe vera y manzanilla para brindarte una sensación de limpieza que perdura. Busca aquellas probadas dermatológica y ginecológicamente y ayudan a controlar malos olores.

Sólo 16% de las jóvenes tienen conocimientos precisos sobre el ciclo menstrual y la importancia del cuidado íntimo diario. (Dreamstime)

4. Toda buena rutina requiere la atención de un profesional

No olvides ir a citas frecuentes con tú ginecólogo de confianza. Recuerda que cada cuerpo es diferente y la zona v no es excepción. Sólo un experto puede guiarte al 100% en el proceso de cuidar una parte tan sensible e importante como esta.

