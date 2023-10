Cinco libros para darte un respiro de las pantallas

Desconéctate unas horas de tu pantalla y disfruta de las diversas temáticas de estos libros que te ayudarán en tu superación personal o simplemente disfrutarás de su trama.

¡Rico el que lo lea!

Luis Mi Negocios

Sinopsis

Si te cayó la quincena y te la gastaste toda al tercer día; si no has podido ahorrar para ese viaje con el que has soñado durante años; si no tienes mucha idea de qué onda con los fondos de ahorro o las tarjetas de crédito, este libro es para ti.

Portada del libro (Cortesía)

Aquí tienes una guía breve con los mejores hábitos financieros y skills para alcanzar la libertad que siempre has deseado.

¿Cómo hacer que tu dinero trabaje para alcanzar tus objetivos? Luis Mi Negocios, el experto en finanzas con más de 11 millones de seguidores en redes sociales, te explica de manera fácil los mejores consejos y estrategias para que tu realidad cambie a tu favor.

Estrategia de tiburón

Manuel Sotomayor

Sinopsis

Este libro es una herramienta para acelerar tu crecimiento y ganarle al tiempo. Manuel Sotomayor te enseñará a crear esas estrategias y desarrollar la sabiduría para ser más hábil, fuerte y analítico.

Portada del libro (Cortesía)

Al terminar de leerlo, tendrás una mayor capacidad de reacción, de resistencia mental y enfrentarás cualquier situación o persona que quiera detenerte.

Para crear una estrategia, tu mente aprenderá el arte de observar, analizar, interpretar comentarios y anticiparse a las intenciones de los demás.

La muerte del amor

Gaby Pérez Islas

Sinopsis

El amor puede morir. Algunas veces anuncia su final y en otras solo sucede. En todos los casos siempre implica un proceso doloroso.

Portada del libro (Cortesía)

¿Cómo saber si una relación está agonizando o puede ser salvada? ¿Por qué motivos fallece? ¿Qué acaba con la pasión? ¿Sabrías tomar el mejor camino para afrontar una ruptura? Quizá no sepas cuál será el destino, pero lo cierto es que su final no es tu propio fin.

Gaby Pérez Islas, la tanatóloga más reconocida de México, aborda el duelo de la muerte del amor. Con su particular calidez y su experiencia terapéutica, a través de ejercicios y testimonios, te ayuda a reconocer los indicios del desamor, a revertirlos y a darle un giro a la relación.

Y si realmente fuera el momento del adiós, Gaby te toma de la mano para mostrarte cuáles son las herramientas emocionales que te permitirán elaborar bien tu duelo y diseñar un nuevo proyecto de vida.

Quédate conmigo

Elizabeth Srout

Sinopsis

Una novela magistral sobre aquello que nos asombra y fascina de la vida. Tyler Caskey es como un soplo de aire fresco para la comunidad de West Annett: es joven, carismático, sus sermones son brillantes y de gran sensibilidad. Sin embargo, en cualquier momento las cosas pueden cambiar, y lo que antes era atractivo puede dar lugar a calumnias y murmuraciones.

Portada del libro (Cortesía)

La repentina muerte de la joven señora Caskey deja abrumado a su marido y a sus hijas. Tyler ya no encuentra las palabras adecuadas en la iglesia, ni compasión alguna para aquellos a los que antes inspiraba.

Esta obra nos muestra los distintos matices de las relaciones afectivas, donde cada pérdida cambia una vida, y donde de los lugares más oscuros aflora siempre la esperanza.

Dos noches en Lisboa

Chris Pavone

Sinopsis

Ariel Pyrce está en Lisboa acompañando a su marido en un viaje de negocios. Al despertarse en la mañana en su habitación de hotel descubre que está sola, no hay rastros de John por ningún lado y Ariel no sabe dónde está.

Portada del libro (Cortesía)

Ariel decide preguntar al personal del hotel si alguien ha visto a su marido, pero nadie lo vio salir esta mañana. Asustada, en un país que no conoce y no habla el idioma, acude a la policía para denunciar la desaparición de su esposo, pero solo han pasado pocas horas, por lo que John aún no es considerado una persona desaparecida.

Con una trama intrigante de suspenso y espionaje, Chris Pavone envuelve al lector en un mundo de secretos y conspiraciones. La narración se desarrolla con una maestría que te mantiene enganchado desde la primera página y hace que te cuestiones cada detalle y te mantengas en estado de alerta.