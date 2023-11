Videojuegos con descuentos

El buen fin es la oportunidad perfecta para que los gamers de corazón renueven su colección con los juegos más exclusivos y nuevos en el mercado. Los bajos precios que ofrecen los descuentos harán que todos los usuarios corran en busca de sus favoritos para poder pasar varias horas en campañas divertidas o partidas desafiantes.

Para este buen fin, todas las consolas llegan con llamativos juegos exclusivos que se podrán encontrar con rebaja y disfrutar en solitario o con amigos. Es por eso que aquí hacemos un recuento rápido por aquellos títulos que se pondrán en los estantes de venta con un increíble precio.

TE RECOMENDAMOS: El reloj tecnológico que te hará verte elegante y juvenil con el estilo que quieras

Forza Motosport

Esta nueva edición del juego del deporte motor llega con una expectativa muy alta, las más de 800 mejoras que han hecho a comparación de las entregas anteriores garantizan a los fanáticos una experiencia única en la que podrán disfrutar de más de 500 autos reales en 20 pistas conocidas por los usuarios, las gráficas de este título hacen que los modos de juego como, el modo carrera de la copa constructores o el modo multijugador en línea, sean inolvidables. Su lanzamiento el pasado 10 de octubre hace que sea uno de los más buscados y en esta época las ofertas harán más accesible.

Marvel’s Spider –Man 2

Insomniac games regresa para darle al público uno de los juegos más esperados de 2023, la segunda edición del Marvel’s Spider-Man en la que se podrá disfrutar de nuevas aventuras protagonizadas por Peter Parker y Miles Morales. Estos dos grandes personajes, que ya cuentan con un juego propio en el pasado, ahora unen fuerzas para luchar contra un conocido enemigo y brindarle horas de emoción a los gamers. Su estilo de mundo abierto lo convierte en un título llamativo que, así como el anterior, lo hará de los más buscados en esta época de rebajas.

EA Sport FC24

La saga conocida anteriormente como FIFA llega con una renovada cara para los aficionados del deporte más popular del mundo y ahora, bajo el nombre de FC 24, los modos de juego y las gráficas de la entrega prometen una experiencia única en la que los usuarios podrán tomar el control de sus equipos favoritos y llevarlos a la gloria en el rectángulo verde. La entrega, que cuenta con más de 19 mil jugadores licenciados, 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas, es uno de los más solicitados debido a su nuevo motor frostbite que gracias a su tecnología hace que los aspectos y movimientos del juego sean más realistas y más precisos que en sus anteriores versiones, por lo que las ofertas en el mercado lo harán de los más exitosos en venta esta temporada.

The Legend of Zelda Tears of the Kigdom

Este será sin duda uno de los títulos más buscados que gracias a los descuentos permitirá a los jugadores adentrarse en un increíble mundo lleno de fantasía y aventura. Sus 23 misiones principales y 50 horas de juego garantizan una gran experiencia. Es importante mencionar que su exclusividad con Nintendo Switch lo ha hecho uno de los más solicitados, que incluso en sus primeros tres días a la venta alcanzó las 10 millones de copias vendidas.

Hogwarts Legacy

El juego RPG, estrenado el 7 de febrero de este año, es uno de los que más ha emocionado en el gremio del gaming, dando a los jugadores largas horas de diversión en uno de los mundos mágicos más famosos. Mencionar que sus más de 35 horas de juego lograron que los que han tenido la oportunidad de probarlo lo aplaudan de gran manera e incluso pidan una secuela. Es por ello que sin dudarlo, este será uno de los videojuegos más buscados y aprovechados en las rebajas de precio, es importante destacar que su debut en la Nintendo Switch aún está por completarse, por lo que su demanda será de las más destacadas.