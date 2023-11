Vive la magia de la Navidad desde hoy con el festival Christmas in the Park

El parque temático Six Flags México iluminará la navidad y cada rincón del lugar, brindando atractivos escenarios para recibir su temporada más encantadora y familiar del año.

Entre las diferentes amenidades y presentaciones que Christmas in the Park contempla para esta temporada, destaca que se tendrá un nuevo y conmovedor espectáculo llamado Christmas Beyond en el cual, se deleitarán con un gran número musical intervenido por los queridos personajes de Looney Tunes y fuegos artificiales que darán paso al encendido de millones de luces y adornos.

Desde la apertura del parque y hasta el cierre del mismo, el festival brindará varias experiencias dirigidas para todas las edades desde, convivencias con los Looney Tunes, personajes de la Liga de la Justicia, Santa Claus y Los Reyes Magos.

Encontrarás diversas atracciones por todo el parque. (Cortesía)

Una encantadora Villa Navideña, música en vivo con una banda que amenizará el entorno navideño, recorridos por pasillos con nieve, interacciones con hermosas princesas y divertidos personajes que sólo se podrán conocer durante la navidad, acogedoras fogatas para calentar los tradicionales S’mores.

Por supuesto, no se pueden olvidar los snacks de temporada, deliciosa comida temática y mercancía alusiva a la Navidad que dará un toque especial a cada visita la cuál será complementada con la intensidad de los juegos mecánicos y atracciones que el parque ofrece.

Atracciones Christmas in the Park

Christmas Beyond

Una espectacular presentación que dará inicio al encendido de millones de luces por el parque, acompañada de un emotivo número musical, presencia de Looney Tunes y maravillosos fuegos artificiales.

Christmas Light Parade

El tradicional y querido desfile que recorrerá los pasillos del parque en compañía de comparsas, música y grandiosos personajes.

La Casita de Dulces del Polo Norte

Una interactiva atracción que espera a niños y niñas con deliciosos dulces entregados por Santa Claus y sus divertidos duendes.

Las Posadas de Caramelo

Un alegre paseo por un pueblo que invitará a los niños y niñas que visitan el parque a pedir posada y recibir sabrosos dulces entregados por los tiernos Looney Tunes.

Los entrañables personajes de Looney Tunes llevan a cabo un desfile. (Cortesía)

El Milagro de la Navidad

Un videomapping acompañado con los Looney Tunes y sus amigos que encenderá inimaginables sentimientos en esta Navidad.

Jingles Magic Band

Agradable música en vivo que será interpretada por una banda que amenizará y creará un real ambiente navideño.

Kids Snow Camp

Dentro de este espacio, todos los pequeños de la familia podrán sumergirse dentro espuma blanca para sentirse en un ambiente invernal.

Fotos con La Liga de la Justicia, Looney Tunes y princesas

A todos estos personajes se les encontrará en diferentes puntos del parque y estarán encantados de recibir y convivir con todos los visitantes que deseen conocerlos.

Santa Claus recorre todo el parque para que te tomes la foto con él. (Cortesía)

Actividades cos costo adicional

Snow Race: Una emocionante rampa de nieve que deslizará a los visitantes del parque para hacerlos sentir adrenalina navideña.

Fogatas para S’mores: Los tradicionales malvaviscos tostados y cubiertos de chocolate y galleta se podrán calentar y disfrutar dentro de encantadoras fogatas ubicadas en el parque.

La magia y brillo de la navidad en Six Flags México se encontrará en cada pueblo y espacio del parque por lo que no se deberá perder la oportunidad de tomar fotos y capturar cada momento en familia, amigos y amigas para ser compartida a través de sus redes sociales.

