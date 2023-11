La guía Nada que Curar: un llamado urgente a respeto hacia la comunidad LGBTIQ+

En un esfuerzo conjunto por erradicar la discriminación y la violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) lanzó la Guía Nada que Curar.

Este recurso se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción para sensibilizar a la sociedad sobre las injusticias que aún prevalecen contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y de otras identidades no binarias.

Nayely Sánchez y Alex Flores te invitan a descargar la guía en: www.unodc.org/lpo-mex/es/campanas/campana-justiciasindiscriminacin.html. (Cortesía)

La guía, enmarcada en la campaña #justiciasindiscriminación, no solo arroja luz sobre las diversas formas de violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, sino que también proporciona herramientas cruciales al personal de salud mental. Estas tienen el propósito de garantizar un trato digno y sensible, eliminando de raíz las nocivas “terapias correctivas” o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

Nayely Sánchez, Titular de los programas de prevención del delito y justicia de la ONUDC señaló que aunque ha habido avances legislativos, el propósito es llegar a más personas para compartirles información actualizada. “Nunca está de más que sepan más. Por eso es importante que todos y todas estemos debidamente informados”, enfatizó.

Una voz para alcanzar audiencias

Para amplificar la visibilidad de esta campaña crucial, la ONUDC invitó al influencer Alex Flores para ser vocero de la misma.

“Como su título lo dice, No hay nada que curar. Nosotros, las personas LGBT, constantemente hemos sido desplazados y marginados, incluso llegando a terapias de conversión. No tenemos nada que curar; debemos aceptar la orientación y la identidad de género”, agregó.

Segunda datos del INEGI, las “terapias correctivas” han afectado a más de medio millón de personas solo en 2021. Estas prácticas intentan cambiar la orientación sexual o la identidad de género mediante métodos crueles e inhumanos, desde violencia verbal y física hasta electrochoques y exorcismos.

Por ello el influencer destacó la importancia de la guía, no solo para el personal de salud, sino para el público en general, instando a la comunidad LGBTIQ+ y a quienes no lo son, a no ignorar esta información.

Alex Flores entusiasmado por formar parte de este proyecto. (Cortesía)

“Es un tema muy delicado, y por eso se trajo la guía que va dirigida no solo al personal de salud, sino a todos, para que puedan aceptar la orientación e identidad de género de todas las personas”, concluyó.

Así, Nada que Curar representa un paso fundamental hacia la construcción de un mundo más inclusivo y respetuoso, donde la diversidad sea celebrada y protegida, y donde no haya lugar para prácticas discriminatorias ni violencia.

Los ECOSIG

- Vulneran los derechos humanos, principalmente el derecho a la integridad personal (física, psicológica y sexual) y algunas consecuencias de estos tratamientos son:

Estrés y miedo

Abandono escolar/laboral

Culpa/aislamiento

Adicciones

Suicidio

El influencer Alex Flores,trabaja para crear la guía Nada que Curar, en copera ión con ONUDC. (Cortesía)

Con enfoque de derechos humanos

- Las personas LGBTI+ que asisten a terapia deben ser tratadas desde una perspectiva ética, con procesos regidos por:

La aceptación

El respeto

La escucha activa

Atención de emociones y autoestima

No juzgar/No prejuicios

