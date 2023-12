Muros Extraordinarios: iniciativa que fusiona arte, mixología y sustentabilidad

Con el propósito de seguir aportando un granito de arena en la lucha para la preservación del medio ambiente, Tequila Herradura presentó una innovadora iniciativa que fusiona el arte contemporáneo mexicano, la mixología y la sustentabilidad denominada Muros Extraordinarios, en la que colaboran destacados talentos mexicanos quienes buscan transformar la ciudad e inspirar a todos a apreciar la belleza en lo cotidiano.

Muros Extraordinarios refleja el firme compromiso con la sustentabilidad. En colaboración con tres renombrados artistas mexicanos, se intervinieron tres murales de gran formato en ubicaciones privilegiadas en la Ciudad de México. Estas obras no solo enriquecen el entorno urbano, sino que también contribuyen activamente a la preservación del medio ambiente.

Cada mural ha sido recubierto con Pureti, una solución revolucionaria que, mediante pulverización electrostática, crea una película mineral transparente, delgada y duradera. Esta película actúa como un fotocatalizador perpetuo que, al interactuar con la luz, convierte los compuestos químicos contaminantes en vapor de agua, ayudando así a purificar el aire que respiramos.

Podrás apreciar los murales en diferentes puntos de la CDMX. (Cortesía)

Los artistas

En este proyecto participan tres artistas excepcionales: Moon Ventura, Seher One y Totoi Semera. Estos talentosos muralistas han dejado su huella en la escena urbana y el muralismo moderno de México con obras que cuentan historias propias y reflejan su visión única de un México contemporáneo y extraordinario.

Cada obra de arte es una ventana a la creatividad y expresión, buscando inspirar a todos a descubrir lo extraordinario en lo ordinario. Los murales de Moon Ventura, Seher One y Totoi Semera no solo son un festín visual, sino también un recordatorio de la importancia de apreciar y preservar nuestro entorno.

Totoi Semera. (Victor Espinosa/Cortesía)

Apoyar a talentos mexicanos

Daniela Guerra, Responsable de Relaciones Públicas del Portafolio de Brown Forman nos habla sobre la relevancia de Muros Esxtraordinarios.

1. ¿De dónde nace la idea para realizar esta iniciativa a través de murales?

— En Tequila Herradura tenemos un compromiso con la sustentabilidad y para reforzar este compromiso, estamos en constante búsqueda de actividades que nos permitan contribuir a la causa desde otros puntos que no sean necesariamente la producción de nuestro apreciado líquido, es por esto que la iniciativa de “Muros Extraordinarios” nace de la intención de encontrar la manera de hacer las cosas distintas, ser memorables y dar cabida a talentos mexicanos que reinterpreten al Tequila dentro de un México contemporáneo, trayendo algo de arte extraordinario a los rincones de la ciudad donde además, se usaría ese muro como una vía extra de purificación del aire.

2. ¿Qué esperan provocar en las personas cuando vean el proyecto?

— Definitivamente no somos los primeros con una iniciativa de este tipo sin embargo, esperamos generar un impacto positivo en donde el transeúnte que pase por ellos o los automovilistas conecten con los elementos, que le den un sentido personal, que despierte sus sentidos. Queremos que las personas encuentren lo extraordinario en lo ordinario.

Moon Ventura otra de las artistas invitadas en esta colaboración. (Victor Espinosa/Cortesía)

3. ¿Qué los llevo a hacer este proyecto con reconocidos artista urbanos?

— Queremos contribuir con el panorama de la ciudad, buscamos la forma de agregarle belleza y experiencia a través de la obra de los tres artistas que están detrás de cada uno de los muros y regresarle al medio ambiente un poco de lo mucho que nos ha dado. Es por eso que terminar estas obras de arte en gran formato con barniz Pureti completaba los objetivos de comunicación, transmitiendo arte, mexicanidad, talento y además, regresando un poco al medio ambiente que nos rodea.

4. ¿Cómo creen que el proyecto influirá para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente?

— Tenemos como objetivo despertar los sentidos de nuestros consumidores y conectar con ellos de manera memorable. Para nosotros esto significa compartir una cena en un restaurante con la familia, brindar en una fiesta, ser el regalo perfecto para una celebración especial; pero también ir mas allá, se trata de hacer parte a la comunidad de algo que nos importa a todos y demostrar que sólo se requiere un pequeño esfuerzo extra para retribuir lo que la Tierra y el medio ambiente nos han dado y que el verdadero cambio está en las acciones del día a día.

Murales con mensaje

Por su parte, Seher One nos cuenta sobre su experiencia de participar en este proyecto.

1. ¿De dónde nace la inspiración por plasmar tu persona e ideas en Muros Extraordinarios?

— Me interesa mucho dejar mi voz a través de mi propio lenguaje al plasmar mediante el muralismo quién soy. El fijar la icónica herradura de la marca rodeada de vegetación, animales y colores es una manera de mostrar este concepto, que se preocupa por cuidar todo lo que nos rodea y hacer visible la integración de las prácticas sustentables que hay en la producción de esta bebida. Este proyecto incentiva mucho en proteger el ecosistema de este mundo y junto con mi arte pudimos lograr un mural con un mensaje muy bonito que sabemos que a la gente le gustará mucho.

Seher One, entusiasmado por haber formado parte de este proyecto. (Victor Espinosa/Cortesía)

2. Como ilustrador y muralista, ¿Qué es lo que te gustaría dejar en el proyecto?

— Por un lado, me gusta saber que con cada una de mis obras y el uso de colores intensos pueda transportar al espectador con bastante facilidad a otros mundos. El saber que Herradura es una marca con un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y que me haga parte de esto me enorgullece, porque compartimos estas ganas de crear conciencia sobre las personas que este mundo es único y hay que cuidarlo no sólo por el planeta, si no también por los seres humanos que estamos en ella.

3. ¿Cómo fue trabajar en esta colaboración?

— Fue un proyecto increíble porque la idea de fusionar la iniciativa del cuidado del medio ambiente con el arte contemporáneo mexicano y plasmarlo en muros le da esta visibilidad a las personas que todos los días pasan por ahí. Es increíble trabajar con personas que tienen los mismos ideales que tu como Herradura, que apoyen tu trabajo, tanto que quieran hacerte parte de los cambios que queremos hacer en el mundo.

