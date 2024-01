Una joven acabó hospitalizada cinco días después de asistir a dos clases de spinning

Muchas personas quieren empezar una vida más sana y activa, por lo que comienzan a hacer ejercicios sin acatar los consejos de profesionales en esta área o peor, siguen los consejos de personas que no son expertas.

Esto fue lo que le ocurrió a Antonella Larobina, una joven que después de asistir a dos clases de spinning, acabó internada en el hospital durante cinco días y fue diagnosticada con rabdomiólisis.

La rabdomiólisis es la descomposición del tejido muscular que produce la liberación de las fibras musculares en la sangre, estas resultan ser tóxicas para los riñones y puede ocasionar daño renal.

También te puede interesar:

Una joven influencer con ansías de adelgazar fallece en el quirófano

Superalimentos para el bienestar femenino: Alimentación y cuidados para cada etapa de vida

Elegir la ropa deportiva adecuada evitará riesgos de salud al ejercitarte

¿Qué le ocurrió exactamente a Antonella Larobina?

De acuerdo con la información que compartió Antonella Larobina a través de TikTok, ella empezó a asistir a clases de spinning y el primer día lo dio todo, sin embargo, notó que quedó demasiado cansada y con mucho dolor.

Todos le dijeron que era normal, especialmente porque no estaba acostumbrada a este tipo de actividad física y hasta le costaba sentarse: “Nunca pensé que me iba a pasar esto a mi primera clase de spinning”.

A pesar del dolor, decidió ir a una segunda clase y la calificó como un infierno, ya que fue cuando todo empeoró: “al otro día me levanto con muchísimo dolor y mi primer pis era color marrón Coca-Cola”.

Y agregó: “Busco en Internet y yo esto no es normal. Me dirijo hacia la guardia y cuando cuento lo que me pasó, cuento lo que venía, yo jamás asocié el pis marrón con el dolor de las piernas”.

Al parecer, Antonella Larobina se excedió tanto en la actividad física que ocasionó daños en sus músculos, lo que la llevó a desarrollar rabdomiólisis. Después de publicar el video con su experiencia, muchas personas han comentado que les ha ocurrido lo mismo.

Varios expertos siempre han dicho que en la práctica de ejercicio hay que ir escalando en intensidad paulatinamente, también han resaltado la importancia del descanso para que los músculos se recuperen.