Daniel Orozco redefine los estándares del diseño contemporáneo

En el vibrante mundo del diseño de interiores, donde la creatividad y la innovación convergen para dar forma a nuevos horizontes estéticos surge la figura de Daniel Orozco.

Desde las soleadas costas de Tulum, México, este visionario diseñador ha conquistado el panorama internacional con su enfoque distintivo y su capacidad para transformar espacios en experiencias sensoriales incomparables.

Con una habilidad innata para fusionar la modernidad con la naturaleza, Orozco trasciende las fronteras del diseño convencional, creando ambientes que respiran elegancia, sofisticación y una profunda conexión con el entorno.

Daniel Orozco es un joven diseñador que ya cuenta con una carrera destacada. (Cortesía)

Cada uno de sus proyectos es un testimonio de su compromiso con la excelencia, donde la meticulosa atención al detalle y la selección cuidadosa de materiales se combinan para dar vida a lugares que trascienden lo meramente funcional para convertirse en verdaderas obras de arte habitables.

Interiorismo explora ahora su corta y fructífera carrera para conocer un poco más del universo de este talentoso interiorista y lo que hay detrás de sus creaciones que cautivan los sentidos y desafían los límites de la percepción.

Cuéntanos un poco quién es Daniel Orozco…

— Nací en la CDMX y estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, acabando la carrera me fui a vivir a Tulum y ahí hice con unos

amigos mi primer proyecto de arquitectura e interiorismo, diseñamos un hotel en la zona hotelera y después abrimos un taller de carpintería durante cuatro años, eso estuvo increíble porque lo considero como mi universidad, ya que aprendí mucho en temas de diseño y arquitectura, además de obras, construcción y muebles, todo eso fue fundamental para lograr lo que hecho hasta ahora.

Sus piezas han sido expuestas en diferentes partes del mundo. (Cortesía)

Posteriormente vino la pandemia y cada quien tomó su camino y en marzo de 2021 decidí fundar Orozco Estudio que es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me ha llevado a lugares increíbles, he conocido gente y he colaborado con marcas, interioristas y hoteles

Eres un apasionado del diseño de muebles…

— Todo empezó con el interiorismo porque me entró la necesidad de crear cosas, plantear un dibujo hasta verlo físicamente. Fue en 2022 que saqué mi colección The Original creada con madera y piedra volcánica, las cuales combinan con cualquier tipo de proyecto y ahora en 2023 lancé Forms of Stone donde trabajé con la cantera, el mármol y el granito.

También hice lámparas de piso, escritorio y de pie, pero la regla siempre es mezclando los materiales, en esta colección no vas a ver nada que sea de un solo material, todos se mezcla en una misma pieza.

Dicha colección la presentamos en Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde fue también el shooting de la campaña, invitamos a interioristas, hoteleros, hospitalidad 100% y personas reconocidas en este medio.

“A todas las promesas del mundo del interiorismo en México, atrévanse a mover la pluma con el cuaderno, a dibujar y a crear, hay un lugar para todos solo hay que creérsela”.

— Daniel Orozo, diseñador

De ahí nos fuimos a Miami a presentarla en el restaurante Mila, ellos nos compraron 14 esculturas; estuvimos también en París en el Maison and objet y en Milán, en el Design Week 2023 como parte de la galería de arte; ahora para finalizar la gira de promoción estuvimos en Zona Maco, todo este recorrido ha sido increíble, por lo tanto estoy contento porque descubrí que me encanta crear ya sea un espacio o una pieza.

Es padre ver también que las revistas o tus amigos te digan ‘veo tus piezas en todos lados, eso realmente me encanta’. Desde que abrí mi estudio siempre he pensado que la colaboración es la clave del éxito así que me la vivo colaborando con interioristas y marcas.

Creo que todas las personas que hacemos diseño en México lo hacemos muy bien y cada vez se pone más en alto el nombre del país en este ámbito.

También te interesa: Por 25 MDD la mansión de Robin Williams Sea Cliff puede ser tuya

¿Consideras a Tulum como un destino donde el diseño está naciendo o ya se está consolidando?

— Al principio era un referente del diseño, cuando era más virgen los hoteles y desarrollos hacían cosas muy peculiares ahora como ya se explotó el lugar todo mundo está viniendo a construir y hacer lo que quiere sin ningún término de diseño.

Me encantaría crear una asociación donde la gente someta sus proyectos para ver si se crean o no y así cuidar este lugar tan mágico porque luego no le echan ganas y es necesario aprovechar lo que tenemos para crear algo hermoso.

Sin embargo, la CDMX está creciendo muchísimo en ese aspecto, está pasando de todo. Hay un boom, después de la pandemia las personas se dieron cuenta que es importante estar en un lugar increíble en tu casa.

La naturaleza es su fuente de inspiración. (Cortesía)

¿Cómo son los espacios que creas?

— Los tratos de hacer únicos, que cada proyecto tenga su propia magia y siempre le creo algo específico, tiene que haber algo a la medida, ese es un sello bastante grande para diferenciarlos porque puedo usar los mismos materiales como la misma madera tropical que utilizó en todos mis muebles o la piedra volcánica, pero siempre en diferentes formas lo que los vuelve atemporales, nunca pasarán de moda, además son originales, únicos y quedan bien en todos los espacios, ya sea en la ciudad, la playa o en el rancho, eso lo digo porque los he hecho en diferentes ecosistemas.

¿Cuáles consideras que serán las tendencias este año?

— Viene mucha tela, normalmente todo es en tono arena, gris y negro, pero ahora es involucrar más colores en cada proyecto y piezas. He recorrido varias ferias y veo muchos sillones en tela tanto para exterior e interior y sobre todo recalco, mucho color.

¿En qué te inspiras para decorar un hotel?

— Primero, el diseño residencial es muy sentimental, es el hogar de alguien y al final, el cliente se mete mucho porque es su casa, en cambio en un hotel, la gente que te contrata confía en ti y te deja ser totalmente libre.

Si me preguntas cuál es la clave del éxito en mis proyectos de interiorismo sería que me dejen ser libre, si ya me pagaron y escogieron a mi, creo que eso es lo importante para que el resultado sea único.

¿Que le aconsejarías a los que empiezan en el mundo del diseño?

— Siempre crear algo nuevo y ser original, es muy difícil llegar a este mundo del interiorismo, del arte y del diseño siendo joven porque hay gente que lleva mucho tiempo y a lo mejor no salta, al final creo es por la originalidad y tener un producto nuevo que le pueda interesar a las personas y no ver lo mismo de siempre.

Por ejemplo, en París, el público llegaba y me decía ‘es todo el estilo de Grecia, pero nunca antes visto, no es lo típico, tú traes los mismos materiales, pero en diferentes formas y eso lo convierte en algo hermoso’.

Te interesa: Tras la llegada de Otis crece interés por las persianas anti huracán

Perfil: Daniel Orozco

- Es un apasionado de los materiales, explorador y experimentador de las formas.

- Durante los últimos años se ha dedicado a desarrollar una serie de objetos de uso cotidiano que buscan resignificar la interpretación que se les suele dar y que pueden pasar desapercibidos. Esta práctica está directamente relacionada con el proceso de introspección y creación que da como resultado piezas de gran valor estético y funcional.

- Daniel Orozco Estudio se caracteriza por mezclar materiales y crear objetos con nuevos significados, tomando la naturaleza como inspiración y con una obsesión por los materiales, formas y texturas.

Daniel Orozco es reconocido por crear espacios cómodos y funcionales. (Cortesía)

Algunos de sus proyectos:

- Hotel Rubi

- Casa Wapa

- Casa Tropical

- Reception Hunab Motto by Hilton

- Roof Top Motto Hilton

- Etereo

- Casa Milum

- Habitas Bacalar

- Mamasan Hotel

- Soliman Bay Villas

- Aldea Zama

- Casa Playa Tulum

- Hotel Muare