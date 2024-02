Conoce al influencer social que lidera el cambio en México desde hace más de 15 años

Sus más de medio millón de seguidores en redes sociales le expresan cada día su agradecimiento y su apoyo, y es que Sierra Moncada ha logrado escalar como líder de causas sociales ya que sus estudios incluyen marketing, negocios, Derecho Procesal Electoral y Seguridad Nacional, así como Defensa del País.

Te interesa: Premios Gorrita Azul buscan reconocer lo mejor del arte en México

Su perfil como activista social ha logrado reunir a diversas instituciones y fundaciones para engrandecer la cadena de apoyo a las comunidades más vulnerables de México y hoy ha logrado ampliar esa ayuda para llegar a más personas que la necesitan.

Mario Sierra Moncada es abogado de profesión. (Cortesía)

Lograr vivir en este maravilloso país con mayor empatía, tranquilidad y con la dignidad que absolutamente todo merecemos. — Mario Sierra Moncada, activista social

Ha logrado un trabajo destacado en Fundación Devlyn, Casa Hogar para Niñas Invidentes, Water is Life, Club Rotario y el Senado de la República desde donde se encarga de reunir líderes de diversas plataformas para apoyar causas como fomento al arte, apoyo a mujeres con cáncer, niños en condición de calle, y, por supuesto, apoyar y difundir los derechos y una mejor vida para la comunidad LGBT+, entre otros.

Para saber más de su activismo social, Publimetro lo buscó y esto fue lo que nos dijo:

¿Cómo describirías tu trayectoria como activista social y qué te motivó a comenzar a trabajar en causas sociales desde hace más de 15 años?

—Mi carrera como activista social se describiría como una voz multifacética que se ha alzado a favor de los grupos más vulnerables de México y ha luchado para que las personas que más necesitan ser escuchadas tengan presencia frente a diversas autoridades y diversos medios de comunicación. Llevo más de 15 años trabajando en causas sociales. Me motivó a darme cuenta de que las segundas oportunidades cambian la vida. Cuando le das una segunda oportunidad a un grupo vulnerable, puedes cambiar la vida de una persona o de un ser vivo. Y esto me ha motivado a seguir luchando por las diversas causas que represento.

¿Qué papel juegan tus estudios en marketing, negocios, Derecho Procesal Electoral y Seguridad Nacional en tu labor como líder de causas sociales?

—El haber tenido la oportunidad de prepararme, de tener estudios, como en Mercadotecnia, por ejemplo, me da la oportunidad de saber cómo crear estrategias para seguir ayudando y contribuyendo con diversas fundaciones, crear campañas para invitar a la sociedad a sumarse a estos grupos de ayuda. Mis estudios en Derecho Procesal Electoral y Seguridad Nacional me han dado un panorama más amplio de lo que es mi país, de lo que es México y de sus distintas tradiciones y culturas como poblaciones y de cómo llegar a la gente para motivar a una sociedad a que se sume a los grupos de ayuda y a poder colaborar. La oportunidad de estudiar te da un panorama de amplitud y una proyección para que tus mensajes puedan ser más expandidos y más escuchados por distintos grupos.

También a ayudado a Casa Hogar para Niñas Invidentes. (Dreamstime)

¿Cómo logras reunir a diversas instituciones y fundaciones para colaborar en la ayuda a las comunidades más vulnerables de México?

—Me dedico a investigar las causas con mayor urgencia en nuestro país de los grupos más vulnerables. Me dedico a crear proyectos y presentarlos a diferentes autoridades y empresas para pedir ayuda. Para dar un ejemplo, luego de investigar supe que las mujeres indígenas de la etnia Wirrárika de las montañas de Nayarit y Zacatecas - que elaboran el arte del huichol-, necesitan ser atendidas de urgencia en el campo de la salud ocular porque por su trabajo tan detallado sufren daños en los ojos, y pueden llegar a perder la visión.

Entonces, ya con datos precisos y un proyecto dirigido, propuse al Senado hacer un programa de ayuda. También acudí a la Fundación Devlyn, para proponerles que se sumaran a esta ayuda. Fruto de este proyecto nacieron las Brigadas de la Visión, donde acudimos a ofrecer consultas con oftalmólogos a las comunidades de estas mujeres. Así, estoy sumando la ayuda de la iniciativa privada como fundaciones con entidades gubernamentales para que juntos, gobierno y sociedad civil, contribuyamos a mejorar la calidad de vida de personas en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cuáles son algunos de los proyectos más destacados en los que has participado y cómo impactan positivamente en las personas necesitadas?

—Uno de los proyectos que recuerdo con mucho cariño es el que hicimos a favor de las mujeres que luchan contra el cáncer y viviendo en situación de extrema pobreza. Recordemos que combatir una enfermedad como el cáncer es muy costoso; una quimioterapia cuesta cerca de 200 mil pesos y se pueden llegar a necesitar un mínimo de diez. Desde el Senado de la República me alié con la Fundación Chocho, que está involucrada en la lucha contra el cáncer. Juntos reunimos a un grupo de más de 100 mujeres enfermas y, a través de la Fundación y de la voz que nos otorgó el Senado, pudimos reunir grandes donaciones para que estas mujeres pudieran tener sus tratamientos de quimioterapia, además de pelucas oncológicas cuyo precio gira alrededor de 30 mil pesos cada una. También pudimos otorgarles la donación de servicio de tatuado tanto de cejas como de aureolas de pezón. Fue uno de los proyectos que recuerdo con más cariño.

Apoya y difunde los derechos y una mejor vida para la comunidad LGBT+, entre otros más. (Dreamstime)

¿Cómo gestionas tu tiempo y recursos para contribuir activamente con el voluntariado y liderazgo en múltiples fundaciones e instituciones?

—Intento que mi trabajo esté siempre relacionado con diferentes causas y estar disponible para poder contribuir con un granito de arena. Por ejemplo, dentro del Senado he hecho varios movimientos para promover el arte y la cultura en México sin dejar de lado el trabajo con las fundaciones para que reciban porcentajes importantes de las ventas de obras de arte, por ejemplo. Intento involucrar siempre mi trabajo con las causas para que podamos trabajar juntos y hacer un llamado a la sociedad. Quiero expresarles que, si pueden hacer una actividad, una inversión, una compra, crece este movimiento de ayuda para personas que realmente lo necesitan. Así es como voy entrelazando a unos con otros.

¿Qué te motiva a trabajar en causas como el fomento al arte, apoyo a mujeres con cáncer, niños en condición de calle y derechos de la comunidad LGBT+?

—Lo que me motiva a trabajar por estas causas es ver los resultados tan positivos. Saber que con el esfuerzo de hacer una campaña a favor de una fundación o de un movimiento genera que una persona sea beneficiada y pueda cambiar su vida a mejor. Salvarle la vida, aunque sea a una sola persona, es una satisfacción enorme y más que suficiente. Me motiva darle una segunda oportunidad a personas y seres vivos para que puedan recuperar su salud, recuperar parte de su vida, reintegrarse a sus familias. Por ejemplo, hablando de niños en situación de calle, cuando reciben ayuda y se convierten en jóvenes, pueden tienen la oportunidad de tener estudios, tener una carrera, e incluso muchos llegan a tener puestos importantes dentro de proyectos de iniciativa privada, de gobierno, y se ve el cambio en sus vidas. Ver los resultados de esa segunda oportunidad es lo que más me motiva.

El influencer cuenta con más de medio millón de seguidores en sus redes sociales. (Cortesía)

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu labor como activista social y cómo lo has superado?

—El mayor desafío es la falta de credibilidad y de conciencia en la sociedad. La gran mayoría de las personas no está informada, no se involucra y no se solidariza con las causas. No saben cuánto sufren los grupos vulnerables. Y ese es el desafío más grande, porque teniendo esta desinformación que hay, la gente no sabe, la gente no está consciente de las situaciones extremas que vive la gente. Por ejemplo, las mujeres que son violadas, los niños que están en las calles… Vivimos entre personas que sobreviven a condiciones extremas, a una violencia terrible, que están en situaciones extremadamente terribles. Entonces, esta falta de información, esa falta de empatía es el mayor desafío porque es un obstáculo para continuar con la labor de ayuda.

¿Cuál es tu visión para el futuro de México en términos de empatía, tranquilidad y dignidad para todos, y cómo esperas contribuir a esa visión?

—Mi visión es que tengamos una responsabilidad social, un compromiso social para involucrarnos y ayudarnos unos a otros. Que estemos informados y seamos responsables y empáticos. Yo lo hago alzando mi voz frente a las diferentes entidades gubernamentales y civiles en representación de los grupos más vulnerables. Si estos mensajes se propagan a través de los diferentes medios, a través de plataformas gubernamentales, a través de plataformas educativas, podremos lograr un cambio de conciencia y hacer que la gente se involucre y simpatice con estos movimientos y causas.

Te interesa: Explora el legado de Tutankamon en esta experiencia inmersiva